В Ярославской области установят новые газовые котельные
18.09.2025
В Ярославской области установят новые газовые котельные
Тридцать шесть новых газовых котельных установят в 2025 году в Ярославской области, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Тридцать шесть новых газовых котельных установят в 2025 году в Ярославской области, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев. "В этом году ставим абсолютный рекорд по обновлению объектов теплоснабжения. В Ярославской области будет установлено 36 новых газовых котельных. Для сравнения: с 2022 по 2024 год мы ввели в строй 27 котельных, а теперь – всего за один сезон – больше, чем за три года. Такие темпы позволяют уходить от мазута, угля, дров и других устаревших видов топлива и использовать более экологичные и экономичные ресурсы", - рассказал Евраев на пресс-конференции. Он добавил, что по итогам 2025 года две трети котельных будут современными газовыми станциями. По словам губернатора, новые объекты теплоснабжения появятся в Брейтовском, Рыбинском, Ростовском, Угличском, Переславль-Залесском, Ярославском, Пошехонском, Большесельском, Борисоглебском округах. Одновременно, по данным губернатора, идет поэтапный перевод на газ объектов, работающих на альтернативном топливе. Так, в Брейтове проведена модернизация основной мазутной котельной. Сейчас в регионе около 590 котельных, из них 375 работают на газе, рассказал губернатор. В 2026 году планируется построить еще 38 современных объектов теплоснабжения. За последние три года в Ярославской области построено 500 километров новых газопроводов, более 14 тысяч семей воспользовались программой догазификации. В этом году развитие инфраструктуры продолжается. "Отдельная задача – провести газ в Брейтово, единственный округ области, где возможность подключения к сетям пока отсутствует. Мы поставили перед собой эту цель и последовательно работаем над ее достижением. Уже в следующем году газ придет и сюда", - подчеркнул Евраев. Он добавил, что это важный шаг для повышения в округе качества жизни людей, роста инвестиционной привлекательности территории, развития АПК, туризма и других сфер.
