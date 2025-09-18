https://ria.ru/20250918/kontseptsiya-2042739830.html
Евроатлантические концепции не оправдали обещаний, считает Лавров
Евроатлантические концепции не оправдали обещаний, считает Лавров
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали обещаний, сделанных при их создании, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Евроатлантическая логика себя исчерпала. Организованная Западом война на Украине против нас, война Украины против нас, она лишь подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали тех обещаний, которые при их создании были даны", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
