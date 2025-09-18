Рейтинг@Mail.ru
Евроатлантические концепции не оправдали обещаний, считает Лавров
16:06 18.09.2025 (обновлено: 21:35 18.09.2025)
Евроатлантические концепции не оправдали обещаний, считает Лавров
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали обещаний, сделанных при их создании, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Евроатлантическая логика себя исчерпала. Организованная Западом война на Украине против нас, война Украины против нас, она лишь подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали тех обещаний, которые при их создании были даны", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали обещаний, сделанных при их создании, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Евроатлантическая логика себя исчерпала. Организованная Западом война на Украине против нас, война Украины против нас, она лишь подчеркивает, что евроатлантические концепции не оправдали тех обещаний, которые при их создании были даны", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Вчера, 16:03
Вчера, 16:03
 
