Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине

Лавров надеется, что у России и США будут дополнительные контакты по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине,
"Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции, - эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что будет советоваться со своими союзниками. Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривали, будут отговаривать и отговаривают публично руководство США от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.