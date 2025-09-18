Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине - РИА Новости, 18.09.2025
15:39 18.09.2025
Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине
Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине, РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:39:00+03:00
2025-09-18T15:39:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине, "Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции, - эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что будет советоваться со своими союзниками. Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривали, будут отговаривать и отговаривают публично руководство США от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине

Лавров надеется, что у России и США будут дополнительные контакты по Украине

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине,
"Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции, - эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что будет советоваться со своими союзниками. Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривали, будут отговаривать и отговаривают публично руководство США от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Песков заявил о паузе в контактах переговорных групп России и Украины
12 сентября, 13:12
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия хочет поддерживать диалог с США, заявил Лавров
Вчера, 15:14
 
