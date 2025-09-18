https://ria.ru/20250918/kontakty-2042731638.html

Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине

Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине - РИА Новости, 18.09.2025

Лавров выразил надежду на новые контакты России и США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине, РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:39:00+03:00

2025-09-18T15:39:00+03:00

2025-09-18T15:39:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что РФ и США проведут дополнительные контакты по Украине, "Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции, - эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что будет советоваться со своими союзниками. Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривали, будут отговаривать и отговаривают публично руководство США от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.

https://ria.ru/20250912/peskov-2041436010.html

https://ria.ru/20250918/rossija-2042719660.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин