Юбилейная конференция "Управление проектами 2025" пройдет с 3 по 5 декабря

Юбилейная конференция "Управление проектами 2025" пройдет с 3 по 5 декабря - РИА Новости, 18.09.2025

Юбилейная конференция "Управление проектами 2025" пройдет с 3 по 5 декабря

В Москве состоится крупнейшее отраслевое событие для специалистов в области проектного управления — 20-я юбилейная конференция "Управление проектами 2025". РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - Пресс-служба организатора бизнес-конференций "Р-Конф". В Москве состоится крупнейшее отраслевое событие для специалистов в области проектного управления — 20-я юбилейная конференция "Управление проектами 2025". Мероприятие соберет более 500 руководителей и экспертов из ведущих российских и международных компаний. Оно пройдет в столичном Radisson Collection Hotel. Организатор – компания "Р-Конф". "Юбилейная конференция – это не просто подведение итогов двадцати лет, а взгляд в будущее. Сегодня проектное управление – это не только методики и процессы, но и стратегический инструмент, который помогает компаниям меняться и расти. Мы собираем экспертов со всей страны, чтобы обсудить ключевые вызовы и сформировать видение развития на ближайшие годы", – отметил генеральный директор компании "Р-Конф" Владислав Себякин. Программа конференции: 3 декабря. День первый — "Стратегия. Управление. Люди". Откроет конференцию пленарная сессия "Проектный менеджмент: искусственный интеллект против естественного", модератор – профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Павел Алферов. Далее программа разделится на три трека: стратегия и реализация — как превратить цели компании в управляемую систему проектов и процессов; управление и методологии — управленческие подходы и адаптация методологий под специфику проектов, от классики до гибридов; люди, команды и культура — лидерство, командная зрелость и проектная культура как основа успеха. Среди спикеров – представители Ростелекома, "Сбера", PM Excellence, РЖД, Naumen, РЭЦ и других компаний. Завершит первый день торжественная церемония награждения лауреатов премии "Лучший проект 2025 года", которая выделит лучшие проекты, команды и лидеров индустрии, двигающих рынок вперед. 4 декабря. День второй – отраслевые практики. Программа будет также разделена на три тематических блока: трек A — промышленность, энергетика, нефтегаз, металлургия: крупные технологические и инфраструктурные проекты; трек B — строительство и капитальные проекты; трек C — цифровые и ИТ-проектные решения: трансформация, интеграция ИТ и бизнеса, переход от проекта к продукту. Среди спикеров – представители Газпромбанка, Росгеологии, Совкомбанк Технологии, "Норникель Спутник", К4, "ПроТех Инжиниринг" и других компаний. 5 декабря. День третий — практический фокус. Финальный день будет посвящен обучению и развитию профессиональных навыков. Эксперты из Ассоциации управления проектами "СОВНЕТ", PM Expert, Академии управления WINbd, Сбербанка, Академии Росатома, Ассоциации менеджеров проектов "Проектный Альянс" проведут тренинги, деловые игры и мастер-классы. Участники отработают навыки управления заинтересованными сторонами, научатся готовить проектные презентации и применять искусственный интеллект для решения управленческих задач. За 20 лет конференция стала ведущей площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и внедрения новых практик в сфере проектного управления. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

