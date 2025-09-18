https://ria.ru/20250918/kompleks-2042842194.html
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области
2025-09-18T21:11:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н. М. Пржевальского, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Соглашение об этом было подписано в четверг в Москве с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова. "Санаторий, расположенный в 120 километров от Смоленска на берегу живописного озера Сапшо, станет основой для создания современного всесезонного гостиничного комплекса с центром здоровья и уникальными оздоровительными программами", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В настоящее время совместно с инвестором разрабатывают дорожную карту для возрождения профилактория. Старт реконструкции инфраструктуры санатория им. Пржевальского запланирован на 2026 год. Общий объем инвестиций оценивается в 2,6 миллиарда рублей.
