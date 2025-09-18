Рейтинг@Mail.ru
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области - РИА Новости, 18.09.2025
Смоленская область
 
21:11 18.09.2025
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н. М. Пржевальского, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Соглашение об этом было подписано в четверг в Москве с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова. "Санаторий, расположенный в 120 километров от Смоленска на берегу живописного озера Сапшо, станет основой для создания современного всесезонного гостиничного комплекса с центром здоровья и уникальными оздоровительными программами", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В настоящее время совместно с инвестором разрабатывают дорожную карту для возрождения профилактория. Старт реконструкции инфраструктуры санатория им. Пржевальского запланирован на 2026 год. Общий объем инвестиций оценивается в 2,6 миллиарда рублей.
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н. М. Пржевальского, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Соглашение об этом было подписано в четверг в Москве с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
"Санаторий, расположенный в 120 километров от Смоленска на берегу живописного озера Сапшо, станет основой для создания современного всесезонного гостиничного комплекса с центром здоровья и уникальными оздоровительными программами", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
В настоящее время совместно с инвестором разрабатывают дорожную карту для возрождения профилактория.
Старт реконструкции инфраструктуры санатория им. Пржевальского запланирован на 2026 год. Общий объем инвестиций оценивается в 2,6 миллиарда рублей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна"
14 апреля, 20:39
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
