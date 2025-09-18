https://ria.ru/20250918/kompensatsiya-2042815787.html
Более 10 тысяч медиков МО подали заявки на компенсацию аренды жилья
Более 10 тысяч медиков МО подали заявки на компенсацию аренды жилья - РИА Новости, 18.09.2025
Более 10 тысяч медиков МО подали заявки на компенсацию аренды жилья
С начала 2025 года медицинские работники Московской области направили свыше 10 тысяч электронных заявлений на компенсацию расходов по аренде жилья. Об этом... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. С начала 2025 года медицинские работники Московской области направили свыше 10 тысяч электронных заявлений на компенсацию расходов по аренде жилья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления региона.Получить данную выплату вправе врачи и сотрудники здравоохранения, трудоустроенные на полную ставку в государственных организациях Подмосковья и не имеющие собственного жилого имущества в данном регионе. Оформить услугу можно на региональном портале в разделе "Поддержка" – "Льготы и выплаты", а также через мобильное приложение "Добродел".Для оформления компенсации необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить специальную анкету и ввести банковские реквизиты для перевода средств.Сумма субсидии варьируется от 20 тысячдо 30 тысяч рублей в зависимости от территориального расположения лечебного учреждения. Если оба супруга трудятся в медицинской отрасли, размер выплаты возрастает до 30–45 тысяч рублей.
