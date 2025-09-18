https://ria.ru/20250918/kolumbija-2042601871.html
В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке
В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке - РИА Новости, 18.09.2025
В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке
Пожар в полицейском участке в Колумбии, который устроили заключенные, унес жизни шести человек, сообщил губернатор колумбийского департамента Кундинамарка Хорхе РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:36:00+03:00
2025-09-18T01:36:00+03:00
2025-09-18T01:36:00+03:00
в мире
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021644846_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_8b11df2051a863af9d3060f69def4897.jpg
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Пожар в полицейском участке в Колумбии, который устроили заключенные, унес жизни шести человек, сообщил губернатор колумбийского департамента Кундинамарка Хорхе Эмилио Рей в соцсети X. "В отделении интенсивной терапии больницы Сан-Рафаэль в Факатативе скончался Хуан Фелипе Берналь, 24 года, входивший в группу лиц, лишенных свободы, находившихся накануне вечером в полицейском участке Фунсы. С ним число погибших достигло шести", - написал губернатор. По данным властей, пожар вспыхнул ночью после того, как заключенные подожгли матрасы. Пожарные прибыли на место, эвакуировали нескольких пострадавших и передали их в больницы. Пятеро заключенных в возрасте от 22 до 48 лет скончались вскоре после происшествия. Еще шесть человек остаются в отделениях интенсивной терапии в критическом состоянии.
https://ria.ru/20250822/kolumbiya-2036878901.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021644846_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_067806b36cb3fa4480c263b3b1de3b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке
При пожаре в полицейском участке в Колумбии погибли шесть заключенных
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости.
Пожар в полицейском участке в Колумбии, который устроили заключенные, унес жизни шести человек, сообщил губернатор колумбийского департамента Кундинамарка Хорхе Эмилио Рей в соцсети X
.
"В отделении интенсивной терапии больницы Сан-Рафаэль в Факатативе скончался Хуан Фелипе Берналь, 24 года, входивший в группу лиц, лишенных свободы, находившихся накануне вечером в полицейском участке Фунсы. С ним число погибших достигло шести", - написал губернатор.
По данным властей, пожар вспыхнул ночью после того, как заключенные подожгли матрасы. Пожарные прибыли на место, эвакуировали нескольких пострадавших и передали их в больницы.
Пятеро заключенных в возрасте от 22 до 48 лет скончались вскоре после происшествия. Еще шесть человек остаются в отделениях интенсивной терапии в критическом состоянии.