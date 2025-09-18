https://ria.ru/20250918/kolumbija-2042601871.html

В Колумбии шесть человек погибли при пожаре в полицейском участке

МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Пожар в полицейском участке в Колумбии, который устроили заключенные, унес жизни шести человек, сообщил губернатор колумбийского департамента Кундинамарка Хорхе Эмилио Рей в соцсети X. "В отделении интенсивной терапии больницы Сан-Рафаэль в Факатативе скончался Хуан Фелипе Берналь, 24 года, входивший в группу лиц, лишенных свободы, находившихся накануне вечером в полицейском участке Фунсы. С ним число погибших достигло шести", - написал губернатор. По данным властей, пожар вспыхнул ночью после того, как заключенные подожгли матрасы. Пожарные прибыли на место, эвакуировали нескольких пострадавших и передали их в больницы. Пятеро заключенных в возрасте от 22 до 48 лет скончались вскоре после происшествия. Еще шесть человек остаются в отделениях интенсивной терапии в критическом состоянии.

