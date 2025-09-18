https://ria.ru/20250918/kolokoltsy-2042701556.html

Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения

Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения - РИА Новости, 18.09.2025

Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев назвал Россию один из мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится модернизация отраслевого законодательства, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Колокольцев во время визита в Китай встретился с начальником государственного управления по делам миграции КНР Ван Чжичжуном и проинформировал его об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. "Министр констатировал, что Россия является одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учетом интересов национальной безопасности", - сказала Волк. По её данным, министр подчеркнул, что миграционные потоки несут потенциал, способный придать импульс экономическому и социальному развитию стран, но сопровождаются и большими рисками. "Противодействие незаконной миграции является одной из ключевых задач в деятельности правоохранительных органов. Она требует комплексного подхода, направленного на выявление и устранение обстоятельств, способствующих данному негативному явлению", - приведены слова Колокольцева в сообщении.

