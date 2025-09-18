Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Новой Москве появится производственная база "Жилищника"
18.09.2025
https://ria.ru/20250918/knyazhevskaya-2042529881.html
Княжевская: в Новой Москве появится производственная база "Жилищника"
2025-09-18T11:10:00+03:00
2025-09-18T11:10:00+03:00
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Производственная база ГБУ "Жилищник" площадью около 82 тысячи квадратных метров появится в районе Вороново в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки."На территории площадью 8,21 гектара, расположенной вблизи деревни Львово, будет построен производственно-складской и административно-бытовой комплекс общей площадью 82,1 тысячи квадратных метров. Сюда войдут помещения для технического обслуживания, хранения инвентаря и спецтехники, а также зоны для персонала", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Она добавила, что участок, где будет вестись строительство, свободен от капитальных объектов.
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Производственная база ГБУ "Жилищник" площадью около 82 тысячи квадратных метров появится в районе Вороново в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки.
"На территории площадью 8,21 гектара, расположенной вблизи деревни Львово, будет построен производственно-складской и административно-бытовой комплекс общей площадью 82,1 тысячи квадратных метров. Сюда войдут помещения для технического обслуживания, хранения инвентаря и спецтехники, а также зоны для персонала", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Она добавила, что участок, где будет вестись строительство, свободен от капитальных объектов.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
