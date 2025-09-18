https://ria.ru/20250918/kharkov-2042632149.html
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове
Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.Так парламентарий прокомментировал кадры силовой мобилизации в Харькове. На записи видно, как сотрудники военкомата тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в машину.В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
в мире, харьков, владимир зеленский, европа, украина, артем дмитрук
