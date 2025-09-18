Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 18.09.2025 (обновлено: 11:42 18.09.2025)
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
владимир зеленский
европа
украина
артем дмитрук
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.Так парламентарий прокомментировал кадры силовой мобилизации в Харькове. На записи видно, как сотрудники военкомата тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в машину.В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.
Так парламентарий прокомментировал кадры силовой мобилизации в Харькове. На записи видно, как сотрудники военкомата тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в машину.
В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаАртем Дмитрук
 
 
