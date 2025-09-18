https://ria.ru/20250918/kharkov-2042632149.html

Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове

Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове - РИА Новости, 18.09.2025

Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове

Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T08:55:00+03:00

2025-09-18T08:55:00+03:00

2025-09-18T11:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

владимир зеленский

европа

украина

артем дмитрук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042631653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbf35d62ed0b1590b615738f3125e41e.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.Так парламентарий прокомментировал кадры силовой мобилизации в Харькове. На записи видно, как сотрудники военкомата тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в машину.В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html

харьков

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры принудительной мобилизации в Харькове Кадры принудительной мобилизации в Харькове 2025-09-18T08:55 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, владимир зеленский, европа, украина, артем дмитрук