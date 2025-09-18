Рейтинг@Mail.ru
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 18.09.2025 (обновлено: 09:16 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042602224.html
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы - РИА Новости, 18.09.2025
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы
Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:43:00+03:00
2025-09-18T09:16:00+03:00
происшествия
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91a02a623844cefb099ccb3a181a9463.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. "На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит", - прокомментировала кадры в своем Telegram-канале автор видео, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская. Как отметила специалист, нарушение личного пространства является главной причиной всех конфликтов в медвежьем мире. "Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат", - добавила Варавская.
https://ria.ru/20250524/medved-2018854808.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведица Чернушка защитила своих детенышей перед другой хищницей
Медведица Чернушка защитила своих детенышей перед другой хищницей
2025-09-18T01:43
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96f4870d39a4f658e28a03c3ea2a873f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка
Происшествия, Камчатка
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы

На Камчатке сняли на видео конфликт двух бурых медведиц

Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
"На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит", - прокомментировала кадры в своем Telegram-канале автор видео, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.
Как отметила специалист, нарушение личного пространства является главной причиной всех конфликтов в медвежьем мире.
"Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат", - добавила Варавская.
Танцующий у дерева медведь - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки
24 мая, 15:09
 
ПроисшествияКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала