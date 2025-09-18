https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042602224.html

Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы

Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. РИА Новости, 18.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. "На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит", - прокомментировала кадры в своем Telegram-канале автор видео, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская. Как отметила специалист, нарушение личного пространства является главной причиной всех конфликтов в медвежьем мире. "Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат", - добавила Варавская.

