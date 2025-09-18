https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042602224.html
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы - РИА Новости, 18.09.2025
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы
Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:43:00+03:00
2025-09-18T01:43:00+03:00
2025-09-18T09:16:00+03:00
происшествия
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91a02a623844cefb099ccb3a181a9463.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео в Кроноцком заповеднике на Камчатке. "На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит", - прокомментировала кадры в своем Telegram-канале автор видео, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская. Как отметила специалист, нарушение личного пространства является главной причиной всех конфликтов в медвежьем мире. "Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат", - добавила Варавская.
https://ria.ru/20250524/medved-2018854808.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96f4870d39a4f658e28a03c3ea2a873f.jpg
Медведица Чернушка защитила своих детенышей перед другой хищницей
Медведица Чернушка защитила своих детенышей перед другой хищницей
2025-09-18T01:43
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка
Медведица в Кроноцком заповеднике защитила медвежат от другой хищницы
На Камчатке сняли на видео конфликт двух бурых медведиц
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости.
Конфликт двух бурых медведиц из-за нарушения личного пространства сняли на видео
в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
"На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит", - прокомментировала кадры в своем Telegram-канале автор видео, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.
Как отметила специалист, нарушение личного пространства является главной причиной всех конфликтов в медвежьем мире.
"Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат", - добавила Варавская.