СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества - РИА Новости, 18.09.2025
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества
Удары Израиля по Катару являются первым случаем нападения страны-участницы переговоров на страну-посредника в современной истории, что является атакой на саму... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:15:00+03:00
2025-09-18T19:15:00+03:00
2025-09-18T19:15:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару являются первым случаем нападения страны-участницы переговоров на страну-посредника в современной истории, что является атакой на саму практику посредничества, пишет газета Washington Post. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Никогда ранее в современной истории сторона, участвующая в переговорах, не нападала на страну-посредника. Ракетный удар Израиля по Дохе на прошлой неделе нарушил самые основные принципы суверенитета и невмешательства, закрепленные в международном праве. Это было нападение на саму практику посредничества", - говорится в публикации издания.
израиль
катар
доха
в мире, израиль, катар, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Доха, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества
WP: удар Израиля по Катару стал первым случаем нападения на страну-посредника