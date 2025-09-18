Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/izrail-2042823687.html
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества - РИА Новости, 18.09.2025
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества
Удары Израиля по Катару являются первым случаем нападения страны-участницы переговоров на страну-посредника в современной истории, что является атакой на саму... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:15:00+03:00
2025-09-18T19:15:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару являются первым случаем нападения страны-участницы переговоров на страну-посредника в современной истории, что является атакой на саму практику посредничества, пишет газета Washington Post. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Никогда ранее в современной истории сторона, участвующая в переговорах, не нападала на страну-посредника. Ракетный удар Израиля по Дохе на прошлой неделе нарушил самые основные принципы суверенитета и невмешательства, закрепленные в международном праве. Это было нападение на саму практику посредничества", - говорится в публикации издания.
https://ria.ru/20250916/netanjahu-2042345436.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Доха, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
СМИ назвали удары Израиля по Катару нападением на практику посредничества

WP: удар Израиля по Катару стал первым случаем нападения на страну-посредника

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару являются первым случаем нападения страны-участницы переговоров на страну-посредника в современной истории, что является атакой на саму практику посредничества, пишет газета Washington Post.
Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
"Никогда ранее в современной истории сторона, участвующая в переговорах, не нападала на страну-посредника. Ракетный удар Израиля по Дохе на прошлой неделе нарушил самые основные принципы суверенитета и невмешательства, закрепленные в международном праве. Это было нападение на саму практику посредничества", - говорится в публикации издания.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе
16 сентября, 21:23
 
В миреИзраильКатарДохаХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала