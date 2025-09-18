Рейтинг@Mail.ru
Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу
14:39 18.09.2025 (обновлено: 14:40 18.09.2025)
Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу
Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу - РИА Новости, 18.09.2025
Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу
Италия присоединится к итоговому документу об урегулировании палестинского вопроса на полях Генассамблеи ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио... РИА Новости, 18.09.2025
в мире
палестина
италия
россия
антонио таяни
оон
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия присоединится к итоговому документу об урегулировании палестинского вопроса на полях Генассамблеи ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Двадцать второго сентября в Нью-Йорке мы с уверенностью присоединимся к декларации в рамках ООН с целью построения палестинского государства и прекращения военных действий", - заявил Таяни, его слова приводит газета Corriere della Sera. Второй раунд Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
италия
россия
в мире, палестина, италия, россия, антонио таяни, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, Италия, Россия, Антонио Таяни, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу

МИД Италии: страна присоединится к декларации ООН по палестинскому вопросу

© Фото : Exploit PisaФлаг Палестины на Пизанской башне
Флаг Палестины на Пизанской башне - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Exploit Pisa
Флаг Палестины на Пизанской башне. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия присоединится к итоговому документу об урегулировании палестинского вопроса на полях Генассамблеи ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Двадцать второго сентября в Нью-Йорке мы с уверенностью присоединимся к декларации в рамках ООН с целью построения палестинского государства и прекращения военных действий", - заявил Таяни, его слова приводит газета Corriere della Sera.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Британия признает Палестину на этой неделе, пишет Times
17 сентября, 23:03
Второй раунд Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаИталияРоссияАнтонио ТаяниООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
