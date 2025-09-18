https://ria.ru/20250918/italija-2042709422.html

Италия присоединится к итоговому документу ООН по палестинскому вопросу

2025-09-18T14:39:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия присоединится к итоговому документу об урегулировании палестинского вопроса на полях Генассамблеи ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Двадцать второго сентября в Нью-Йорке мы с уверенностью присоединимся к декларации в рамках ООН с целью построения палестинского государства и прекращения военных действий", - заявил Таяни, его слова приводит газета Corriere della Sera. Второй раунд Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

2025

Новости

