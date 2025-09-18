https://ria.ru/20250918/iran-2042599851.html

Президент Ирана встретился с главой Минэнерго России

Президент Ирана встретился с главой Минэнерго России - РИА Новости, 18.09.2025

Президент Ирана встретился с главой Минэнерго России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщила пресс-служба иранского президента. РИА Новости, 18.09.2025

ТЕГЕРАН, 18 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщила пресс-служба иранского президента. Подробностей иранская сторона не приводит, однако встреча прошла на фоне анонсированного ранее послом Ирана в РФ Каземом Джалали визита российской делегации в Тегеран для переговоров по тематике поставок российского газа Ирану. Дипломат при этом не уточнял уровень российского участия. Во встрече, согласно фотографиям пресс-службы иранского президента, также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Кроме того, связанное с иранским миннефти агентство Shana сообщило о встрече министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада с Цивилевым и Миллером. Иранский министр заявил, что обсудил с российской делегацией вопрос проведения нового заседания российско-иранской межправкомиссии. Президент России Владимир Путин в середине января допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.

