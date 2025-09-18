https://ria.ru/20250918/ideya-2042646677.html
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши - РИА Новости, 18.09.2025
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией, пишет The Independent. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией, пишет The Independent."Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.Как указывает издание со ссылкой на экспертов, эскалация может даже перерасти в войну.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
