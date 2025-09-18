Рейтинг@Mail.ru
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18.09.2025
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией, пишет The Independent. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией, пишет The Independent."Решение о введении бесполетной зоны &lt;…&gt; в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.Как указывает издание со ссылкой на экспертов, эскалация может даже перерасти в войну.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией, пишет The Independent.
"Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.
Как указывает издание со ссылкой на экспертов, эскалация может даже перерасти в войну.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
