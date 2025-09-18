Рейтинг@Mail.ru
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 18.09.2025 (обновлено: 08:45 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/gosizmena-2042631048.html
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины - РИА Новости, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
Сотрудники УФСБ по Новосибирской области не допустили совершения молодым человеком государственной измены, он пытался связаться с украинской террористической... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:44:00+03:00
2025-09-18T08:45:00+03:00
россия
украина
новосибирск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области не допустили совершения молодым человеком государственной измены, он пытался связаться с украинской террористической организацией и оказать помощь Вооруженным силам Украины, сообщает ведомство в четверг. "Установлено, что 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в деятельности, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении. В УФСБ отметили, что, кроме того, новосибирец посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации об оказании помощи Вооруженным силам Украины. "С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий", - сообщили в ведомстве. В случае повторного совершения незаконных действий молодому человеку грозит уголовное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
россия
украина
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, новосибирск, общество
Россия, Украина, Новосибирск, Общество
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

ФСБ: жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области не допустили совершения молодым человеком государственной измены, он пытался связаться с украинской террористической организацией и оказать помощь Вооруженным силам Украины, сообщает ведомство в четверг.
"Установлено, что 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в деятельности, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля 2024, 13:19
В УФСБ отметили, что, кроме того, новосибирец посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации об оказании помощи Вооруженным силам Украины.
"С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий", - сообщили в ведомстве.
В случае повторного совершения незаконных действий молодому человеку грозит уголовное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены
7 февраля 2024, 18:50
 
РоссияУкраинаНовосибирскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала