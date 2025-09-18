https://ria.ru/20250918/gladkov-2042842367.html
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей
БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Приоритет в работе властей Белгородской области, несмотря на изменение внешних условий, остается незыблемым на протяжении последних четырех лет – это развитие региона и забота о жителях, отметил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии с белгородцами. "У нас меняются только внешние условия, а наша главная цель остается неизменной. За четыре года в нашей работе ничего не изменилось, как и прежде наш приоритет в работе – развитие региона и забота о людях. Наша работа отличается своей эффективно выстроенной системой обратной связи между жителями и властью всех уровней", – отметил Гладков. Девятнадцатого сентября исполнится ровно четыре года, как Гладков стал губернатором Белгородской области. Гладков победил на выборах главы региона, набрав 78,79 % голосов. Явка избирателей составила 58,57%. В прямом эфире губернатор поделился мыслями о том, что считает самым главным результатом в своей работе. "Например, после обращения жителей Губкина у нас появилась своя областная программа по ремонту многоквартирных домов ранее имевших статус бывших общежитий. Понимаем, что много решений у нас уже реализованы в жизнь. Безусловно, впереди нас ждет еще больший объем, который еще предстоит выполнить", - сказал Гладков. Губернатор выразил благодарность всем жителям за обратную реакцию, за честность, принципиальность. Он отметил, что региональные власти стараются вместе с главами муниципалитетов отвечать в полной мере этим запросам. "Все, что мы делаем, мы делаем только для наших жителей, продолжим это делать и дальше. Благодарен всем заместителям губернатора, всем министрам, всем сотрудникам министерств, администраций, потому что действительно работа выполняется огромным количеством людей. Каждый на своем месте — и в этом наша сила. Все что мы делаем — мы стараемся делать для наших жителей", – подытожил губернатор.
