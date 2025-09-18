Рейтинг@Mail.ru
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
21:13 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/gladkov-2042842367.html
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей - РИА Новости, 18.09.2025
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей
Приоритет в работе властей Белгородской области, несмотря на изменение внешних условий, остается незыблемым на протяжении последних четырех лет – это развитие... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T21:13:00+03:00
2025-09-18T21:13:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858765_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0e74ebd6df369020afabfbdf5b322af.jpg
БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Приоритет в работе властей Белгородской области, несмотря на изменение внешних условий, остается незыблемым на протяжении последних четырех лет – это развитие региона и забота о жителях, отметил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии с белгородцами. "У нас меняются только внешние условия, а наша главная цель остается неизменной. За четыре года в нашей работе ничего не изменилось, как и прежде наш приоритет в работе – развитие региона и забота о людях. Наша работа отличается своей эффективно выстроенной системой обратной связи между жителями и властью всех уровней", – отметил Гладков. Девятнадцатого сентября исполнится ровно четыре года, как Гладков стал губернатором Белгородской области. Гладков победил на выборах главы региона, набрав 78,79 % голосов. Явка избирателей составила 58,57%. В прямом эфире губернатор поделился мыслями о том, что считает самым главным результатом в своей работе. "Например, после обращения жителей Губкина у нас появилась своя областная программа по ремонту многоквартирных домов ранее имевших статус бывших общежитий. Понимаем, что много решений у нас уже реализованы в жизнь. Безусловно, впереди нас ждет еще больший объем, который еще предстоит выполнить", - сказал Гладков. Губернатор выразил благодарность всем жителям за обратную реакцию, за честность, принципиальность. Он отметил, что региональные власти стараются вместе с главами муниципалитетов отвечать в полной мере этим запросам. "Все, что мы делаем, мы делаем только для наших жителей, продолжим это делать и дальше. Благодарен всем заместителям губернатора, всем министрам, всем сотрудникам министерств, администраций, потому что действительно работа выполняется огромным количеством людей. Каждый на своем месте — и в этом наша сила. Все что мы делаем — мы стараемся делать для наших жителей", – подытожил губернатор.
https://ria.ru/20250918/gladkov-2042840671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858765_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b3a372b34c0e3f82b84b4998fa627462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков завил о важности взаимодействия белгородских властей и жителей

Гладков: приоритет в работе белгородских властей остается незыблемым

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Приоритет в работе властей Белгородской области, несмотря на изменение внешних условий, остается незыблемым на протяжении последних четырех лет – это развитие региона и забота о жителях, отметил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии с белгородцами.
"У нас меняются только внешние условия, а наша главная цель остается неизменной. За четыре года в нашей работе ничего не изменилось, как и прежде наш приоритет в работе – развитие региона и забота о людях. Наша работа отличается своей эффективно выстроенной системой обратной связи между жителями и властью всех уровней", – отметил Гладков.
Девятнадцатого сентября исполнится ровно четыре года, как Гладков стал губернатором Белгородской области. Гладков победил на выборах главы региона, набрав 78,79 % голосов. Явка избирателей составила 58,57%. В прямом эфире губернатор поделился мыслями о том, что считает самым главным результатом в своей работе.
"Например, после обращения жителей Губкина у нас появилась своя областная программа по ремонту многоквартирных домов ранее имевших статус бывших общежитий. Понимаем, что много решений у нас уже реализованы в жизнь. Безусловно, впереди нас ждет еще больший объем, который еще предстоит выполнить", - сказал Гладков.
Губернатор выразил благодарность всем жителям за обратную реакцию, за честность, принципиальность. Он отметил, что региональные власти стараются вместе с главами муниципалитетов отвечать в полной мере этим запросам.
"Все, что мы делаем, мы делаем только для наших жителей, продолжим это делать и дальше. Благодарен всем заместителям губернатора, всем министрам, всем сотрудникам министерств, администраций, потому что действительно работа выполняется огромным количеством людей. Каждый на своем месте — и в этом наша сила. Все что мы делаем — мы стараемся делать для наших жителей", – подытожил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Почти 90% разрушенного жилья в Белгородской области восстановлено
Вчера, 21:00
 
Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала