Победителей чемпионата среди молодых геологов определили в Уфе

Победителей чемпионата среди молодых геологов определили в Уфе

Победителей чемпионата среди молодых геологов определили в Уфе

18.09.2025

Студенты из Санкт-Петербурга, Москвы и Белоруссии стали победителями III Международного геологического чемпионата "ГеоВызов", он проводился в Башкортостане при поддержке правительства региона, Федерального агентства по недропользованию, АО "ПАВЛИК" и ряда других добывающих компаний. О том, как прошло событие, – в материале корреспондента РИА Новости.Для будущих профессионалов с амбициямиСоревнования, направленные на популяризацию геологических профессий и повышение профессиональных навыков, состоялись с 7 по 17 сентября. Участниками чемпионата стали 38 команд из 16 регионов России и 16 государств – в том числе Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, КНР, Египта, Алжира, ЮАР.Начальник управления по недропользованию АО "ПАВЛИК" Маргарита Попова на открытии чемпионата сообщила, что "ГеоВызов" – это уникальная возможность показать себя как лично, так и в командных соревнованиях, приобрести ценный опыт."Поскольку статус чемпионата международный, то это и обмен культурой, и новые знакомства. Выражаю благодарность организаторам чемпионата “ГеоВызов” за продвижение популярности геологических профессий, развитие навыков студентов, а также укрепление связи между молодыми специалистами и работодателями, так участники смогут не только продемонстрировать свои знания, но и получить шанс на стажировку в ведущих компаниях отрасли, одной из которых является АО “ПАВЛИК”. Мы будет рады видеть молодых, целеустремленных, с огоньком в глазах, амбициозных специалистов в нашей организации", – прокомментировала РИА Новости Попова.Студенческие команды поприветствовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он пожелал им продуктивной работы и честной борьбы за победу."Башкортостан – это уникальная территория для проведения "ГеоВызова". Здесь сосредоточены интересные геологические и природные ландшафты - геопарк “Торатау”, вошедший в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО – наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, расположенной в Бурзянском районе. Уверен, что у вас будет хорошая возможность отточить теоретические знания и укрепить полевые навыки. А мы со своей стороны постараемся создать все условия для того, чтобы ваш визит в Башкортостан стал интересным и полезным", – обратился Хабиров к участникам на церемонии открытия чемпионата.Колоссальный опыт для будущих геологовЧемпионат "ГеоВызов" прошел по 12 видам соревнований. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как радиометрия, минералогия, палеонтология, геологический маршрут, шлиховое опробование, гидрогеология и кристаллография.Основными площадками стали территория военно-патриотического парка "Патриот" имени Героя России Максима Серафимова, а также детский оздоровительный лагерь "Калкан" в Учалинском районе.Помимо соревнований, для участников подготовили насыщенную программу – например, для них организовали экскурсии по природным достопримечательностям Башкирии. Так, в пресс-службе регионального министерства природопользования и экологии рассказали, что участники посетили уникальные природные объекты: озеро Калкан, Мурадымовское ущелье и символ республики – гору Торатау."В нашем университете в основном только теория, а здесь почти 11 дней практики – это для геолога дорогого стоит. Масштаб просто огромный. Меня впечатлили горы, и Уфа – такой чистый и современный город", – делится студентка из Казахстана Айым Жиенханова.В Минприроды региона отметили, что иностранные гости также оценили местные блюда."Особенный восторг вызвала национальная кухня. Эмнет Дередже из Эфиопии, приехавшая на чемпионат уже во второй раз, рассказала, что в республике очень вкусный чак-чак. После мастер-класса в городе Учалы она планирует приготовить его дома и угостить своих близких", – сообщили в пресс-службе ведомства.Также студенты встречались с потенциальными работодателями и участвовали в испытании "Гонка Героев".Награждение победителейЗакрытие чемпионата прошло на площадке парка "Патриот" в Чишминском районе под Уфой. Почетную грамоту за 1 место получила команда "ГеоФронт" из Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Второй стала команда "Золотые молотки" из Белоруссии, третьей – команда "Агрегат" из Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (Москва).Студенты-геологи из Ирака рассказали РИА Новости, что на чемпионате нашли новых друзей и получили колоссальный опыт."Люди в России очень добрые, мы познакомились с новыми друзьями, обменялись своими культурными ценностями, теперь у нас хорошие отношения. Если будет возможность, мы приедем еще. Мы научились многому в геологии, многое увидели, в том числе узнали несколько русских слов", – сказал собеседник.Начинать взаимодействие вовремяЗаместитель генерального директора АО "ПАВЛИК" по персоналу Нина Скиндерева рассказала РИА Новости, что компания третий год участвует в чемпионате в качестве партнера."Участие в чемпионате — это почетно и важно для компании, сейчас, в условиях кадрового голода, сложно подобрать грамотных специалистов и сохранить их на производстве. Поэтому мы начинаем взаимодействовать с ребятами из учебных заведений в максимально в ранние периоды их развития как геологов, что позволяет ребятам хорошо адаптироваться на производстве и получить профессиональные умения и навыки. В рамках этого "ГеоВызова" мы имеем возможность участвовать в проведении конкурсов и подбирать себе в команду компетентных ребят, готовых учиться и решать практические задачи уже на старте своей карьеры. В этом году более 60 студентов из разных учебных заведений и разных специальностей прошли производственную практику в АО "ПАВЛИК" и 30 из них были геологами. Сегодня мы повторно пригласили к нам на практику студентов из команды "Геобарсы" Казанского федерального университета. Они очень грамотные и перспективные ребята, ответственны и дружные, поэтому наш выбор пал на них", – подчеркнула Скиндерева.По ее словам, компания может пригласить их и на преддипломную практику. Кроме того, АО "ПАВЛИК" делает большой упор на программу взаимодействия с вузами для поиска новых сотрудников."Именно здесь мы можем найти источник наших профессиональных кадров, можем знакомиться с ребятами, которые действительно хотят работать у нас, и мы готовы оказать им содействие в их росте и развитии, как профессионалов-геологов. Они будут проходить практику в Магаданской области, где компания предусмотрела, где они будут жить – это вахтовый поселок, очень удобный и комфортный как для наших работников, так и для студентов. За каждым студентом закрепляется наставник, который максимально передает опыт и сопровождает его как на практике, так и в период адаптации в течение года после окончания университета", – прокомментировала Скиндерева.

