Российские дипломаты оказали содействие гражданам для выезда из Газы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Представительство РФ при ПНА и посольство РФ в Иордании оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 россиянам и их ближайшим родственникам, сообщили РИА Новости в МИД России. "17 сентября этого года представительство Российской Федерации при ПНА вместе с посольством Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам (26 граждан России и 24 палестинца). Среди них - 25 несовершеннолетних и 11 женщин",- сообщили в МИД. "Эвакуируемых встретили на КПП "Керем Абу Салем" в секторе Газа, доставили на КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе, где они были переданы российским дипломатам из посольства в Аммане", - уточнили там. "Выражаем признательность благотворительному фонду "Обитель добра", который приобрел практически все авиабилеты для эвакуируемых из анклава", - заключили в МИД РФ.
