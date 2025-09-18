https://ria.ru/20250918/gaza-2042673858.html

Около 50 россиян вывезли из сектора Газа

Около 50 россиян вывезли из сектора Газа - РИА Новости, 18.09.2025

Около 50 россиян вывезли из сектора Газа

Около 50 россиян с семьями вывезли из сектора Газа в среду, сообщил РИА Новости один их выехавших Халед Аттар. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:45:00+03:00

2025-09-18T12:45:00+03:00

2025-09-18T13:41:00+03:00

иордания

в мире

израильское наступление на город газа

обострение палестино-израильского конфликта

рамалла

россия

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Около 50 россиян с семьями вывезли из сектора Газа в среду, сообщил РИА Новости один их выехавших Халед Аттар."Вчера российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала меня, мою семью и мою мать из сектора Газа, обеспечив нам проезд в Иорданию, где я нахожусь в настоящий момент. Завтра мы направимся в Петербург", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что в Иордании их встретили российские дипломаты. Они забронировали авиабилеты для всех эвакуированных, которые должны отправиться в Москву.Как утончили в МИД, представительство при ПНА и посольство в Иордании оказали содействие в выезде россиян.Наступление ЦАХАЛ на ГазуГеноцид в анклавеВ последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.По данным администрации в Газе, число погибших при израильских атаках с 7 октября 2023 года превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители. Во вторник независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.

https://ria.ru/20250916/gaza-2042309126.html

https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

https://ria.ru/20250916/gaza-2042214472.html

https://ria.ru/20250918/izrail-2042592534.html

иордания

рамалла

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иордания, в мире, израильское наступление на город газа, обострение палестино-израильского конфликта, рамалла, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон