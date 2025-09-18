Около 50 россиян вывезли из сектора Газа
Около 50 россиян вывезли из сектора Газа в Иорданию в среду
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Около 50 россиян с семьями вывезли из сектора Газа в среду, сообщил РИА Новости один их выехавших Халед Аттар.
"Вчера российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала меня, мою семью и мою мать из сектора Газа, обеспечив нам проезд в Иорданию, где я нахожусь в настоящий момент. Завтра мы направимся в Петербург", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что в Иордании их встретили российские дипломаты. Они забронировали авиабилеты для всех эвакуированных, которые должны отправиться в Москву.
Как утончили в МИД, представительство при ПНА и посольство в Иордании оказали содействие в выезде россиян.
Наступление ЦАХАЛ на Газу
- Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
- Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки.
- При этом руководство страны призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.
- После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.
Геноцид в анклаве
В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, число погибших при израильских атаках с 7 октября 2023 года превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.
Во вторник независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.