Эксперт: гарантии безопасности для Украины блокируют переговорный процесс
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 18.09.2025
Эксперт: гарантии безопасности для Украины блокируют переговорный процесс
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Предоставление Украине "гарантий безопасности" стало одним из ключевых препятствий в переговорном процессе, дискуссия вокруг этой инициативы выявила не только расхождение в позициях, но и противоположные геополитические стратегии сторон, такое мнение выразил турецкий политический аналитик Ахмет Зия Гёкалп. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. Предложенные гарантии, как отметил эксперт, не являются полноценной заменой коллективной обороне в рамках НАТО, но предполагают создание юридически обязывающих механизмов сохранения военного потенциала Украины и укрепления её сдерживающих возможностей. "Москва же трактует подобные шаги как скрытую интеграцию Украины в Североатлантический альянс и категорически отвергает их. Именно эта разница в интерпретациях превращает переговорный процесс в тупиковый, поскольку речь идёт не о тактических разногласиях, а о фундаментальном конфликте стратегических интересов", - говорится в статье Гёкалпа для турецкого политического исследовательского центра Polsam. По его словам, саммит лидеров РФ и США на Аляске и встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне продемонстрировали определённый прогресс и приближение сторон к возможному соглашению. Однако глубоко укоренившееся недоверие и несовместимость геополитических целей продолжают подрывать перспективы компромисса. "Желание завершить войну существует по обе стороны, однако цена урегулирования, навязанная историей, географией и балансом сил, остаётся чрезвычайно высокой. Именно этот фактор будет определять динамику переговоров в ближайшей перспективе", — заключил турецкий аналитик. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Предоставление Украине "гарантий безопасности" стало одним из ключевых препятствий в переговорном процессе, дискуссия вокруг этой инициативы выявила не только расхождение в позициях, но и противоположные геополитические стратегии сторон, такое мнение выразил турецкий политический аналитик Ахмет Зия Гёкалп.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
Предложенные гарантии, как отметил эксперт, не являются полноценной заменой коллективной обороне в рамках НАТО, но предполагают создание юридически обязывающих механизмов сохранения военного потенциала Украины и укрепления её сдерживающих возможностей.
"Москва же трактует подобные шаги как скрытую интеграцию Украины в Североатлантический альянс и категорически отвергает их. Именно эта разница в интерпретациях превращает переговорный процесс в тупиковый, поскольку речь идёт не о тактических разногласиях, а о фундаментальном конфликте стратегических интересов", - говорится в статье Гёкалпа для турецкого политического исследовательского центра Polsam.
По его словам, саммит лидеров РФ и США на Аляске и встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне продемонстрировали определённый прогресс и приближение сторон к возможному соглашению. Однако глубоко укоренившееся недоверие и несовместимость геополитических целей продолжают подрывать перспективы компромисса.
"Желание завершить войну существует по обе стороны, однако цена урегулирования, навязанная историей, географией и балансом сил, остаётся чрезвычайно высокой. Именно этот фактор будет определять динамику переговоров в ближайшей перспективе", — заключил турецкий аналитик.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
