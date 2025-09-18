Рейтинг@Mail.ru
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 18.09.2025 (обновлено: 17:46 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042728129.html
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации - РИА Новости, 18.09.2025
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации
На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:45:00+03:00
2025-09-18T17:46:00+03:00
в мире
франция
лион
бордо
париж
франсуа байру
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042654987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4eb383953441f11443a54f8ae4fe8ea.jpg
ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине."Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников", — сказала она на парижской демонстрации.Власти при этом сообщили о 264 тысячах протестующих.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Бриё. В протестах участвуют также и учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции
https://ria.ru/20250917/frantsija-2042471888.html
франция
лион
бордо
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разгон полицией протестующих в Париже
Разгон полицией протестующих в Париже
2025-09-18T17:45
true
PT0M16S
Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения
Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения
2025-09-18T17:45
true
PT0M21S
Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна
Видео публикуют в соцсетях. Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T17:45
true
PT0M14S
Протестующие в Марселе блокируют завод Eurolinks
Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений французской компании Eurolinks, сообщил депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Габриэль Катала. Видео публикуют в соцсетях.
2025-09-18T17:45
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042654987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22d35f4dca330558410af1d4fd108187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лион, бордо, париж, франсуа байру, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
В мире, Франция, Лион, Бордо, Париж, Франсуа Байру, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии

Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.
"Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников", — сказала она на парижской демонстрации.
Власти при этом сообщили о 264 тысячах протестующих.

Акции по всей Франции проходят против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.

Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Бриё. В протестах участвуют также и учителя.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.
В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.
По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Беспорядки в Париже

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

Беспорядки в Париже

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

Беспорядки в Париже

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8
© Getty Images / Kiran Ridley

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

Беспорядки в Париже

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

Беспорядки в Париже

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

Беспорядки в Париже

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

Беспорядки в Париже

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8
© Getty Images / NurPhoto

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

Беспорядки в Париже

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8

Протесты во Франции

  • На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
  • Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
  • Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
  • Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Флаги Франции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Во Франции средний счет за газ вырос вдвое за десять лет
17 сентября, 14:05
 
В миреФранцияЛионБордоПарижФрансуа БайруБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала