Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине."Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников", — сказала она на парижской демонстрации.Власти при этом сообщили о 264 тысячах протестующих.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Бриё. В протестах участвуют также и учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции
https://ria.ru/20250917/frantsija-2042471888.html
франция
лион
бордо
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разгон полицией протестующих в Париже
Разгон полицией протестующих в Париже
2025-09-18T17:45
true
PT0M16S
Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения
Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения
2025-09-18T17:45
true
PT0M21S
Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна
Видео публикуют в соцсетях.
Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T17:45
true
PT0M14S
Протестующие в Марселе блокируют завод Eurolinks
Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений французской компании Eurolinks, сообщил депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Габриэль Катала. Видео публикуют в соцсетях.
ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.
"Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников", — сказала она на парижской демонстрации.
Власти при этом сообщили о 264 тысячах протестующих.
Акции по всей Франции проходят против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.
Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Бриё. В протестах участвуют также и учителя.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.
В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.
По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.