Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. На массовые протесты во Франции вышли более 400 тысяч человек, заявила глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине."Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников", — сказала она на парижской демонстрации.Власти при этом сообщили о 264 тысячах протестующих.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Бриё. В протестах участвуют также и учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции

