Во Франции протестующие перекрывают входы в учебные заведения

Во Франции протестующие перекрывают входы в учебные заведения - РИА Новости, 18.09.2025

Во Франции протестующие перекрывают входы в учебные заведения

Участвующие в массовых протестах старшеклассники и студенты перекрывают входы в свои учебные заведения, сообщают в четверг французские СМИ. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:15:00+03:00

2025-09-18T15:15:00+03:00

2025-09-18T16:34:00+03:00

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Участвующие в массовых протестах старшеклассники и студенты перекрывают входы в свои учебные заведения, сообщают в четверг французские СМИ. В Париже с утра учащиеся заблокировали входы в 13 старших школ, что в ряде случаев привело к вмешательству полиции, сообщает газета Figaro. По информации издания, многие участники протестов во время блокировок зданий кричали пропалестинские и анархистские лозунги. Манифестанты также перекрыли вход в один из кампусов университета Париж I, пишет газета. В Лионе протестующие ученики заблокировали входы в восемь средних и старших школ, сообщает журнал Lyon Capitale. Манифестанты также попытались перекрыть вход в один из кампусов Лионского университета, но полиция пресекла эту попытку, пишет журнал. В Бордо ученики заблокировали входы в две старших школы, сообщает газета Sud Ouest. Протесты учащихся в городе носят в целом мирный характер, отмечает издание. По информации газеты Figaro, протестующие также блокируют учебные заведения в таких городах, как Марсель, Лилль, Алансон, Шамбери и Сен-Бриё. Всего учащимися по всей стране заблокированы входы в 75 школ, сообщает телеканал BFMTV. В протестах участвуют также и учителя, передает телеканал со ссылкой на данные минобразования страны. По подсчетам министерства, в протестах участвуют 17,06% преподавателей младших, средних и старших классов. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек. -0-

