Протестующие проникли на территорию Минфина Франции
Протестующие проникли на территорию Минфина Франции
2025-09-18T19:02:00+03:00
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Около сотни участников массовых протестов в Париже проникли на территорию министерства экономики и финансов Франции и устроили там акцию, сообщает в четверг газета Parisien. "Ситуация перед министерством экономики и финансов обострилась... Протестующие собрались у здания министерства... прорвав ограждения" - пишет газета. Вскоре издание опубликовало кадры проникновения манифестантов на территорию госучреждения. По информации Parisien, протестующие скандировали лозунги против мер жесткой экономии и пенсионной реформы, а также жгли фаеры. Участники акции не нанесли имуществу министерства никакого ущерба и мирно покинули его территорию через 10 минут, пишет издание со ссылкой на префектуру полиции Парижа. Никто из них задержан не был. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
