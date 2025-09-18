https://ria.ru/20250918/film-2042503884.html

"Любовь и голуби": как на самом деле создавали шедевр

"Любовь и голуби": как на самом деле создавали шедевр - РИА Новости, 18.09.2025

"Любовь и голуби": как на самом деле создавали шедевр

Фразы из картины ушли в народ, персонажи обрели почти мифологический статус. А сама история о простом деревенском мужчине, который увлекся другой женщиной, до... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:26:00+03:00

2025-09-18T19:26:00+03:00

2025-09-18T19:26:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151913/03/1519130399_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b07a50a284e57b1b2c9a5bdbe4c067ab.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Фразы из картины ушли в народ, персонажи обрели почти мифологический статус. А сама история о простом деревенском мужчине, который увлекся другой женщиной, до сих пор вызывает горячие споры: смеяться или плакать, осуждать или понимать.А секрет в том, что сценарий ленты родился практически случайно.ДостоверностьАвтор сценария, драматург Владимир Гуркин вырос в сибирской глубинке и прекрасно знал, как живут деревенские люди. Именно их истории легли в основу пьесы "Любовь и голуби", написанной в конце 1970-х. Многие реплики были буквально услышаны во дворе или на улице.Гуркин признавался, что главные герои — собирательные образы, но черты узнаваемы до мельчайших деталей. Василий — типичный деревенский мужик, мечущийся между хозяйственными заботами и собственными увлечениями. Надежда — женщина, чья жизнь проходит в постоянной работе и контроле за семьей. Баба Шура и дядя Митя — соседи, которые ссорятся и мирятся десятки раз в день.Именно эта жизненность и достоверность привлекли внимание режиссера Владимира Меньшова, уже имевшего опыт работы с "народным" кино после триумфа "Москва слезам не верит".Любовь и предательствоОсновной конфликт прост: Василий Кузякин, рабочий леспромхоза, случайно оказывается на юге после производственной травмы. Там он встречает Раису Захаровну — городскую женщину, увлеченную эзотерикой и философскими разговорами. Между ними вспыхивает роман, и Василий решается на измену. Более того, он отправляет жене письмо, в котором почти по-канцелярски объясняет свой поступок.В деревне эта новость становится настоящей катастрофой. Надежда чувствует себя униженной, дети злятся на отца, соседи, как водится, тоже не остаются в стороне. И все же финал оказывается счастливым: Василий возвращается домой, а Раиса Захаровна, столь колоритная и смешная вначале, под конец вызывает искреннее сочувствие, оставаясь одинокой и несчастной.Меньшов избегает морализаторства. Он не делит героев на плохих и хороших, а показывает жизнь во всей ее противоречивости: люди ссорятся, ошибаются, предают, но в итоге находят в себе силы простить.Съемочный процесс — от риска до импровизацииНа площадке фильм не раз балансировал между драмой и комедией. Сергей Юрский, исполнивший роль дяди Мити, импровизировал так вдохновенно, что часть его реплик вошла в окончательный вариант без изменений. Нина Дорошина, сыгравшая Надежду, сумела передать весь спектр женской боли — от крика и слез до горькой иронии.Александр Михайлов, исполнивший Василия, едва не погиб на съемках эпизода с купанием: сильное течение могло унести актера, но он чудом выбрался. Людмила Гурченко создала образ Раисы Захаровны — вроде бы комичной и даже карикатурной, но в итоге трагической героини. Ее зритель сначала осуждает, а потом неожиданно жалеет.Многие сцены снимались в реальных деревенских условиях, что добавило фильму достоверности. Декорации не казались бутафорией, зритель видел настоящую избу, двор, сарай, голубятню.Правда и вымыселКартина вышла в 1984 году и собрала почти 45 миллионов зрителей — цифра, которая сегодня кажется невероятной. В отличие от ленты "Москва слезам не верит", никакой "Оскар" фильму не достался. Но народная любовь оказалась прочнее любой награды.Фразы героев ушли в народ: "Людк, а Людк!", "Ты ли, че ли?", "Вот так прям чем-то и убила б!". Эти реплики стали частью разговорной речи, их цитируют до сих пор. Гуркин позаимствовал разговоры соседей, бытовые конфликты, даже сцены с голубями.Но многое — художественный вымысел. Например, образ Раисы Захаровны был создан почти с нуля, хотя прототипы все же существовали.Сегодня "Любовь и голуби" воспринимается как эталон народного кино. Его показывают на телевидении, цитируют в театральных постановках, а в некоторых городах даже ставят памятники героям. Так, в Кинешме установлен памятник Василию и голубям.Фильм не устаревает. Потому что он, по сути, про каждого из нас. У кого-то есть свои "голуби" — хобби, на которые он готов тратить силы и время. У кого-то есть свои "Надежды" — люди, чья любовь проявляется в строгих словах и усталых взглядах. У кого-то случались свои "Раисы Захаровны" — случайные увлечения, которые вдруг переворачивают жизнь.В этой простоте и кроется феномен картины. Меньшов снял фильм, где нет героев "с плаката". Все они живые, уязвимые, смешные и одновременно трагичные. И потому зрители разных поколений продолжают смеяться и плакать вместе с ними.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60