Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре
Краснодарский край
 
11:23 18.09.2025
Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре
Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре - РИА Новости, 18.09.2025
Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре
Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 18.09.2025
Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Краснодаре стартовал Международный фестиваль китайского кино. Торжественную церемонию открытия провели в киноконцертном зале", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Лучшие работы режиссеров Поднебесной можно посмотреть до 19 сентября в одном из кинотеатров на улице Ленина, добавили в пресс-службе.
Фестиваль китайского кино проходит в краевой столице уже третий год подряд, причем во второй раз - с международным статусом, следует из данных пресс-службы.
Сам фестиваль, как сообщается, начался с показа киноленты "Король неба" режиссера Лю Сяоши в кинозале на улице Ставропольской. 18 сентября в кинотеатре покажут документальный фильм "Забытая победа". В день закрытия фестиваля – боевик "Высокое напряжение".
В рамках мероприятий открылась для посетителей и тематическая выставка "Сказки Поднебесной". А сам фестиваль, как отмечается, проводится в качестве поддержки инициатив, связанных с укреплением дружбы, взаимопонимания и культурных связей с Китаем.
"Знакомство с кинокартинами из Китая и России зрители продолжат на площадке (кинотеатра - ред.)… 17 сентября представят анимационные фильмы "Кунг-фу-кот", "Легенда об Ориксе" и мультфильм "Братья Лю", - добавили в пресс-службе.
Вход на мероприятия фестиваля свободный, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
