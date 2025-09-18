https://ria.ru/20250918/festival-2042656436.html

Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре

2025-09-18T11:23:00+03:00

краснодарский край

краснодар

краснодарский край

китай

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Международный кинофестиваль китайского кино проходит в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Краснодаре стартовал Международный фестиваль китайского кино. Торжественную церемонию открытия провели в киноконцертном зале", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Лучшие работы режиссеров Поднебесной можно посмотреть до 19 сентября в одном из кинотеатров на улице Ленина, добавили в пресс-службе. Фестиваль китайского кино проходит в краевой столице уже третий год подряд, причем во второй раз - с международным статусом, следует из данных пресс-службы. Сам фестиваль, как сообщается, начался с показа киноленты "Король неба" режиссера Лю Сяоши в кинозале на улице Ставропольской. 18 сентября в кинотеатре покажут документальный фильм "Забытая победа". В день закрытия фестиваля – боевик "Высокое напряжение". В рамках мероприятий открылась для посетителей и тематическая выставка "Сказки Поднебесной". А сам фестиваль, как отмечается, проводится в качестве поддержки инициатив, связанных с укреплением дружбы, взаимопонимания и культурных связей с Китаем. "Знакомство с кинокартинами из Китая и России зрители продолжат на площадке (кинотеатра - ред.)… 17 сентября представят анимационные фильмы "Кунг-фу-кот", "Легенда об Ориксе" и мультфильм "Братья Лю", - добавили в пресс-службе. Вход на мероприятия фестиваля свободный, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

краснодар

краснодарский край

китай

