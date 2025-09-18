https://ria.ru/20250918/fan-zona-2042751817.html
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. "Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта", - сообщил он в своем Telegram-канале. Пиотровский добавил, что начало трансляции в субботу начнется в 21.00, вход свободный. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
"Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Пиотровский добавил, что начало трансляции в субботу начнется в 21.00, вход свободный.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".