Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения" - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/fan-zona-2042751817.html
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения" - РИА Новости, 18.09.2025
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"
Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:33:00+03:00
2025-09-18T16:33:00+03:00
культура
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05e136247aad2d94507bee35496c95e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. "Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта", - сообщил он в своем Telegram-канале. Пиотровский добавил, что начало трансляции в субботу начнется в 21.00, вход свободный. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1a1430d1842dece5e4e5c3f278464b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"

На Елагином острове в Петербурге откроется Большая фан-зона "Интервидения"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПраздничное украшение к "Интервидению-2025"
Праздничное украшение к Интервидению-2025 - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Праздничное украшение к "Интервидению-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
"Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Пиотровский добавил, что начало трансляции в субботу начнется в 21.00, вход свободный.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
12 июня, 10:03
 
КультураРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала