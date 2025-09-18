https://ria.ru/20250918/fan-zona-2042751817.html

В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"

В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения" - РИА Новости, 18.09.2025

В Петербурге откроется большая фан-зона "Интервидения"

Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:33:00+03:00

2025-09-18T16:33:00+03:00

2025-09-18T16:33:00+03:00

культура

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05e136247aad2d94507bee35496c95e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Большая фан-зона, где можно будет посмотреть трансляцию "Интервидения", откроется на Елагином острове в Петербурге в субботу, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. "Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта", - сообщил он в своем Telegram-канале. Пиотровский добавил, что начало трансляции в субботу начнется в 21.00, вход свободный. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025