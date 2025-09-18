Рейтинг@Mail.ru
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат - РИА Новости, 18.09.2025
07:07 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/evropa-2042623362.html
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат - РИА Новости, 18.09.2025
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат
Пытаясь создать для России и ее союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа формирует основу для ослабления собственной безопасности,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:07:00+03:00
2025-09-18T07:07:00+03:00
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Пытаясь создать для России и ее союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа формирует основу для ослабления собственной безопасности, заявила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва. Как сообщила дипломат, российская сторона на ФСОБ подняла вопрос о начале операции НАТО "Восточный страж". Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. "Пытаясь создать для нашей страны и наших союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа лишь формирует основу для ослабления собственной безопасности, поскольку провоцирует возникновение конфликта большего масштаба", - отметила Жданова. По ее словам, на заседании российская сторона обратила внимание на то, что вместо диалога по линии профильных ведомств в целях снижения напряженности поляки и их союзники только за семь дней после инцидента предприняли целый спектр провокационных действий. "Старт реализации операции альянса "Восточный страж" с воздушными и наземными элементами является как раз таким опасным шагом, который ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Совершенно очевидно: чем больше натовского оружия и личного состава вблизи наших границ, тем более высок риск опасных военных инцидентов. Мы в усугублении напряженности не заинтересованы. Но противники должны осознавать, что у нас есть достаточно средств для того, чтобы обеспечить национальную безопасность", - заключила дипломат. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат

Жданова заявила, что Европа формирует основу для ослабления своей безопасности

ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Пытаясь создать для России и ее союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа формирует основу для ослабления собственной безопасности, заявила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва. Как сообщила дипломат, российская сторона на ФСОБ подняла вопрос о начале операции НАТО "Восточный страж". Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.
"Пытаясь создать для нашей страны и наших союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа лишь формирует основу для ослабления собственной безопасности, поскольку провоцирует возникновение конфликта большего масштаба", - отметила Жданова.
По ее словам, на заседании российская сторона обратила внимание на то, что вместо диалога по линии профильных ведомств в целях снижения напряженности поляки и их союзники только за семь дней после инцидента предприняли целый спектр провокационных действий.
"Старт реализации операции альянса "Восточный страж" с воздушными и наземными элементами является как раз таким опасным шагом, который ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Совершенно очевидно: чем больше натовского оружия и личного состава вблизи наших границ, тем более высок риск опасных военных инцидентов. Мы в усугублении напряженности не заинтересованы. Но противники должны осознавать, что у нас есть достаточно средств для того, чтобы обеспечить национальную безопасность", - заключила дипломат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
