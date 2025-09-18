https://ria.ru/20250918/evraev-2042840520.html

Расходы бюджета Ярославской области увеличены почти на 4 млрд руб

Расходы бюджета Ярославской области увеличены почти на 4 млрд руб - РИА Новости, 18.09.2025

Расходы бюджета Ярославской области увеличены почти на 4 млрд руб

Расходы бюджета Ярославской области на 2025 год будут увеличены почти на четыре миллиарда рублей, средства направят в основном на социальную сферу, сообщил... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T20:59:00+03:00

2025-09-18T20:59:00+03:00

2025-09-18T20:59:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Расходы бюджета Ярославской области на 2025 год будут увеличены почти на четыре миллиарда рублей, средства направят в основном на социальную сферу, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Увеличиваем расходы областного бюджета почти на четыре миллиарда рублей, чтобы поддержать самые важные для людей направления. Доходы сохраняются на уровне 142,4 млрд рублей, а дополнительные средства помогут решить конкретные задачи. Поправки уже внесены в Ярославскую областную думу", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, часть денег пойдет на соцподдержку участников СВО и их семей, на зарплаты работникам бюджетной сферы, погашение долгов муниципалитетов за газ и помощь организациям, которые отвечают за коммунальные услуги. Ярославский областной водоканал получит финансирование на строительство пяти станций очистки воды в Некрасовском округе и ремонт станции в Ярославском округе, отметил Евраев. "Более 100 миллионов рублей направляем врачам скорой помощи и специалистам, которые занимаются паллиативными пациентами, в том числе на компенсацию за работу в вечернее время. Дополнительные 19,6 миллиона рублей выделяем на строительство важных объектов: центра единоборств в Гаврилов-Яме, центра культурного развития, ФОКов в Ростове Великом и Любиме", - сообщил глава Ярославской области. Еще более 48 миллионов рублей направят на бесплатное питание школьников и студентов колледжей и 181 миллион рублей – на компенсацию льготникам расходов за жилье и коммунальные услуги после повышения тарифов. "Регион закупит 45 беспилотников – их будут использовать спасательные службы для поиска людей, контроля за лесами, полями, пожарами, мониторинга распространения борщевика. Для городов и округов приобретем десять новых комплексов, которые помогут фиксировать такие нарушения, как расклейка рекламы, граффити и парковка на газонах", - рассказал Евраев. Он подчеркнул: в 2026 году расходы бюджета тоже вырастут – на 3,3 миллиарда рублей за счет собственных средств области, федерального финансирования и инфраструктурного кредита, который направят на модернизацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в округах. Всего расходы составят 151 миллиард рублей, сообщил Евраев.

https://ria.ru/20250918/kotelnye-2042828637.html

https://ria.ru/20250918/evraev-2042828358.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев