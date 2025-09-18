https://ria.ru/20250918/es-2042732948.html
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров
ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "То, что они (ЕС - ред.) хотят заблокировать соглашения - сомнений нет. То, что они не хотят урегулирования, которое положит конец их многолетним попыткам делать из Украины постоянный раздражитель и угрозу Российской Федерации, я не сомневаюсь, но ещё одни соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая почти целиком зависит от США", - сказала он в программе "Большая игра" на "Первом канале". Он добавил, что это желание продиктовано тем подходом, который стал проводить президент США Дональд Трамп - Америка прежде всего, надо сделать Америку великой снова, а не размениваться на благотворительность, обеспечивая безопасность Европы.
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров
