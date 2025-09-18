Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/es-2042732948.html
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров
ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:46:00+03:00
2025-09-18T15:46:00+03:00
в мире
украина
россия
америка
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "То, что они (ЕС - ред.) хотят заблокировать соглашения - сомнений нет. То, что они не хотят урегулирования, которое положит конец их многолетним попыткам делать из Украины постоянный раздражитель и угрозу Российской Федерации, я не сомневаюсь, но ещё одни соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая почти целиком зависит от США", - сказала он в программе "Большая игра" на "Первом канале". Он добавил, что это желание продиктовано тем подходом, который стал проводить президент США Дональд Трамп - Америка прежде всего, надо сделать Америку великой снова, а не размениваться на благотворительность, обеспечивая безопасность Европы.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329224.html
украина
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, америка, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Америка, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз
ЕС хочет возродить европейскую военную машину, заявил Лавров

Лавров: ЕС хочет возродить европейскую военную машину, а не мир на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что они (ЕС - ред.) хотят заблокировать соглашения - сомнений нет. То, что они не хотят урегулирования, которое положит конец их многолетним попыткам делать из Украины постоянный раздражитель и угрозу Российской Федерации, я не сомневаюсь, но ещё одни соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая почти целиком зависит от США", - сказала он в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Он добавил, что это желание продиктовано тем подходом, который стал проводить президент США Дональд Трамп - Америка прежде всего, надо сделать Америку великой снова, а не размениваться на благотворительность, обеспечивая безопасность Европы.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
27 мая, 14:07
 
В миреУкраинаРоссияАмерикаСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала