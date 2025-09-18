https://ria.ru/20250918/ekzamen-2042607458.html

На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию

На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию - РИА Новости, 18.09.2025

На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию

Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T03:03:00+03:00

2025-09-18T03:03:00+03:00

2025-09-18T03:35:00+03:00

республика крым

россия

украина

владимир путин

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

оон

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49782/67/497826725_0:0:3531:1987_1920x0_80_0_0_3eb8e6672c2c19dee56e6b371a36c303.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости, изучив данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). "При выполнении задания... очень мало ошибок было допущено при определении года вхождение Крыма в состав Российской Федерации", - говорится в материалах ФИПИ. Уточняется, что в задании необходимо было установить соответствие между событиями и годами. Школьники должны были связать вхождение Крыма в состав РФ с 2014 годом. В этом году участниками основного периода ЕГЭ по истории стали 88,2 тысячи человек. Средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ-2025 по истории - около 56, что сопоставимо с результатами экзамена прошлых лет. Минимальный балл не смогли преодолеть около 9% участников ЕГЭ, около 40% учащихся показали результат в диапазоне 61-100 баллов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250827/rossiya-2037967242.html

https://ria.ru/20250806/ege-2033660259.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, россия, украина, владимир путин, федеральный институт педагогических измерений (фипи), оон, общество