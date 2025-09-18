Рейтинг@Mail.ru
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию
03:03 18.09.2025 (обновлено: 03:35 18.09.2025)
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию - РИА Новости, 18.09.2025
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию
Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости, изучив данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). "При выполнении задания... очень мало ошибок было допущено при определении года вхождение Крыма в состав Российской Федерации", - говорится в материалах ФИПИ. Уточняется, что в задании необходимо было установить соответствие между событиями и годами. Школьники должны были связать вхождение Крыма в состав РФ с 2014 годом. В этом году участниками основного периода ЕГЭ по истории стали 88,2 тысячи человек. Средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ-2025 по истории - около 56, что сопоставимо с результатами экзамена прошлых лет. Минимальный балл не смогли преодолеть около 9% участников ЕГЭ, около 40% учащихся показали результат в диапазоне 61-100 баллов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию

Участники ЕГЭ почти не допустили ошибок в вопросе о вхождении Крыма в состав РФ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости, изучив данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
"При выполнении задания... очень мало ошибок было допущено при определении года вхождение Крыма в состав Российской Федерации", - говорится в материалах ФИПИ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Кравцов встретился со школьниками, набравшими 300-400 баллов на ЕГЭ
27 августа, 20:51
Уточняется, что в задании необходимо было установить соответствие между событиями и годами. Школьники должны были связать вхождение Крыма в состав РФ с 2014 годом.
В этом году участниками основного периода ЕГЭ по истории стали 88,2 тысячи человек. Средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ-2025 по истории - около 56, что сопоставимо с результатами экзамена прошлых лет.
Минимальный балл не смогли преодолеть около 9% участников ЕГЭ, около 40% учащихся показали результат в диапазоне 61-100 баллов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
6 августа, 11:42
 
Республика КрымРоссияУкраинаВладимир ПутинФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)ООНОбщество
 
 
