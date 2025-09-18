https://ria.ru/20250918/ekaterinburg-2042668173.html

В Екатеринбурге студента задержали по подозрению в хищении у пенсионеров

В Екатеринбурге студента задержали по подозрению в хищении у пенсионеров - РИА Новости, 18.09.2025

В Екатеринбурге студента задержали по подозрению в хищении у пенсионеров

Восемнадцатилетнего студента прямо на паре задержали по подозрению в хищении около двух миллионов рублей у пенсионеров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:16:00+03:00

2025-09-18T12:16:00+03:00

2025-09-18T12:16:00+03:00

происшествия

екатеринбург

туринск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Восемнадцатилетнего студента прямо на паре задержали по подозрению в хищении около двух миллионов рублей у пенсионеров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. "В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого 18-летнего жителя Туринска, которому вменяется участие в мошеннической схеме интернет-аферистов. По имеющейся информации, парень помог интернет-мошенникам похитить у нескольких стариков около двух миллионов рублей", – рассказали в пресс-группе. Ранее в полицию обратилась 90-летняя пенсионерка, которая сообщила, что неизвестные похитили у нее 570 тысяч рублей. Для обмана мошенники использовали распространенную легенду: на телефон женщины позвонили якобы из домофонной компании и попросили продлить договор обслуживания, назвав код из смс-сообщения. После этого поступил звонок уже от "следователя", который заявил, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и нужно перевести все деньги на "безопасный счет". "Для "удобства" пожилого человека не стали просить куда-то идти, а прислали курьера. При этом в целях безопасности старушке сказали кодовое слово – "Кузя", которое должен назвать курьер, когда приедет. Обманутая женщина собрала имеющуюся у нее наличность в сумме 570 тысяч рублей и передала явившемуся за ними парню", – уточнили в ведомстве. Вычислили и задержали "Кузю" в этот же день – им оказался учащийся одного из колледжей Екатеринбурга, забрали правоохранители его прямо с пары. Сотрудникам МВД он пояснил, что поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие "работодатели", которым он перечислял основную часть похищенного. При осмотре его комнаты в общежитии было изъято около 550 тысяч рублей, которые он не успел перевести кураторам. Подозреваемый также рассказал еще о трех случаях мошенничества, где он участвовал в качестве курьера. На оперативном видео задержанный признался, что "как дурак повелся", а ущерб он готов возместить. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20250914/khischenie-2041769119.html

https://ria.ru/20250916/primore-2042131910.html

екатеринбург

туринск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, туринск