В Екатеринбурге студента задержали по подозрению в хищении у пенсионеров

2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:16:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Восемнадцатилетнего студента прямо на паре задержали по подозрению в хищении около двух миллионов рублей у пенсионеров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. "В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого 18-летнего жителя Туринска, которому вменяется участие в мошеннической схеме интернет-аферистов. По имеющейся информации, парень помог интернет-мошенникам похитить у нескольких стариков около двух миллионов рублей", – рассказали в пресс-группе. Ранее в полицию обратилась 90-летняя пенсионерка, которая сообщила, что неизвестные похитили у нее 570 тысяч рублей. Для обмана мошенники использовали распространенную легенду: на телефон женщины позвонили якобы из домофонной компании и попросили продлить договор обслуживания, назвав код из смс-сообщения. После этого поступил звонок уже от "следователя", который заявил, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и нужно перевести все деньги на "безопасный счет". "Для "удобства" пожилого человека не стали просить куда-то идти, а прислали курьера. При этом в целях безопасности старушке сказали кодовое слово – "Кузя", которое должен назвать курьер, когда приедет. Обманутая женщина собрала имеющуюся у нее наличность в сумме 570 тысяч рублей и передала явившемуся за ними парню", – уточнили в ведомстве. Вычислили и задержали "Кузю" в этот же день – им оказался учащийся одного из колледжей Екатеринбурга, забрали правоохранители его прямо с пары. Сотрудникам МВД он пояснил, что поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие "работодатели", которым он перечислял основную часть похищенного. При осмотре его комнаты в общежитии было изъято около 550 тысяч рублей, которые он не успел перевести кураторам. Подозреваемый также рассказал еще о трех случаях мошенничества, где он участвовал в качестве курьера. На оперативном видео задержанный признался, что "как дурак повелся", а ущерб он готов возместить. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело о мошенничестве.
