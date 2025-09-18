https://ria.ru/20250918/efimov-2042581947.html
Ефимов: 255 тысяч рабочих мест создаст в Москве редевелопмент 49 промзон
2025-09-18T09:12:00+03:00
2025-09-18T09:12:00+03:00
2025-09-18T09:12:00+03:00
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Около 255,5 тысячи рабочих мест появится в столице после выполнения 72 проектов комплексного развития территорий в 49 бывших промышленных зонах, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Задействованные в редевелопменте территории, а в сумме в проекты вовлечено свыше 981 гектара земли, где в планах ввести 22,3 миллиона "квадратов" недвижимости, находятся в 10 административных округах столицы – во всех, кроме Троицкого и Новомосковского. Замглавы города добавил, что в 20 из 49 отведенных под реорганизацию промзон реализуются по два и более проекта КРТ."Благодаря этим проектам, в разных районах столицы появятся качественно новые городские пространства с жильем и востребованной инфраструктурой, где будет создано почти 255,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Инвестиции в развитие территорий 49 бывших промзон оцениваются в 7,42 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 530,2 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что 14 из 72 реализуемых проектов КРТ расположены на юго-востоке Москвы на территории семи промышленных зон: "Серп и Молот", "Карачарово", "Южный порт", "Курьяново", "Выхино", "Грайвороново" и "Волгоградский проспект". Их совокупная площадь превышает 200 гектаров, там будет построено свыше 4,8 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе около полумиллиона квадратных метров производственной инфраструктуры и более 1,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой.Среди примеров планируемых объектов руководитель департамента перечислил строительство двух спорткомплексов и гостиницы в промзоне "Карачарово", возведение общественно-делового комплекса на участке промзоны "Волгоградский проспект", создание образовательных и спортивных комплексов и логистического центра на площадке "Грайвороново".На данный момент в Москве на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. Ранее мэр города Сергей Собянин объявил, что в Филевском Парке по КРТ реорганизуют два участка.
москва
