Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости
11:12 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/efimov-2042546529.html
Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости
2025-09-18T11:12:00+03:00
2025-09-18T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Предприниматели выкупили с 2011 года у Москвы более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тысячи объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 миллиона квадратных метров были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Представители малого и среднего бизнеса выкупили 9,5 тысячи объектов суммарной площадью свыше более 1,8 миллиона "квадратов", указывается в сообщении.В нем уточняется, что по итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у города остальные 1,4 миллиона "квадратов" нежилой недвижимости (около 12,5 тысячи объектов).
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Предприниматели выкупили с 2011 года у Москвы более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тысячи объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 миллиона квадратных метров были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Представители малого и среднего бизнеса выкупили 9,5 тысячи объектов суммарной площадью свыше более 1,8 миллиона "квадратов", указывается в сообщении.
В нем уточняется, что по итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у города остальные 1,4 миллиона "квадратов" нежилой недвижимости (около 12,5 тысячи объектов).
Ефимов: на новом участке Троицкой линии метро будут три пересадки
Москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
