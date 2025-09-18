https://ria.ru/20250918/efimov-2042546529.html

Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 18.09.2025

Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости

Предприниматели выкупили с 2011 года у Москвы более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:12:00+03:00

2025-09-18T11:12:00+03:00

2025-09-18T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Предприниматели выкупили с 2011 года у Москвы более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тысячи объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 миллиона квадратных метров были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Представители малого и среднего бизнеса выкупили 9,5 тысячи объектов суммарной площадью свыше более 1,8 миллиона "квадратов", указывается в сообщении.В нем уточняется, что по итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у города остальные 1,4 миллиона "квадратов" нежилой недвижимости (около 12,5 тысячи объектов).

https://ria.ru/20250917/efimov-2042445448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы