Ефимов: инвесторы выкупили у Москвы 3 млн "квадратов" недвижимости

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Предприниматели выкупили с 2011 года у Москвы более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тысячи объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 миллиона квадратных метров были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Представители малого и среднего бизнеса выкупили 9,5 тысячи объектов суммарной площадью свыше более 1,8 миллиона "квадратов", указывается в сообщении.В нем уточняется, что по итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у города остальные 1,4 миллиона "квадратов" нежилой недвижимости (около 12,5 тысячи объектов).
