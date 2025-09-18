https://ria.ru/20250918/chip-2042653659.html

Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире

Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире - РИА Новости, 18.09.2025

Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире

Российские специалисты способны произвести самый лучший чип в мире, сказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:11:00+03:00

2025-09-18T11:11:00+03:00

2025-09-18T11:11:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906465128_0:1:3121:1757_1920x0_80_0_0_7174525b028c9f84a28631284c6c2738.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские специалисты способны произвести самый лучший чип в мире, сказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Отвечая в эфире радио РБК на вопрос о том, способна ли Россия произвести лучший в мире чип, Шпак сказал: "Конечно". В сентябре 2024 года Шпак сообщал, что в рамках государственной политики в сфере электроники к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам 2023 года составило 2,63 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250910/drony-2040957490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа)