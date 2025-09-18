Рейтинг@Mail.ru
18.09.2025
11:11 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/chip-2042653659.html
Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские специалисты способны произвести самый лучший чип в мире, сказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Отвечая в эфире радио РБК на вопрос о том, способна ли Россия произвести лучший в мире чип, Шпак сказал: "Конечно". В сентябре 2024 года Шпак сообщал, что в рамках государственной политики в сфере электроники к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам 2023 года составило 2,63 триллиона рублей.
Василий Шпак
Василий Шпак
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Шпак. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские специалисты способны произвести самый лучший чип в мире, сказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
Отвечая в эфире радио РБК на вопрос о том, способна ли Россия произвести лучший в мире чип, Шпак сказал: "Конечно".
В сентябре 2024 года Шпак сообщал, что в рамках государственной политики в сфере электроники к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам 2023 года составило 2,63 триллиона рублей.
