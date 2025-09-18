Рейтинг@Mail.ru
Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 18.09.2025 (обновлено: 11:19 18.09.2025)
Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине. Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру"."Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он. Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, рассказал, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине.

Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру".
"Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.

Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, рассказал, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
