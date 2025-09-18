https://ria.ru/20250918/bouz-2042629553.html

Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста

Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста - РИА Новости, 18.09.2025

Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине. Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T08:26:00+03:00

2025-09-18T08:26:00+03:00

2025-09-18T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

роберта метсола

киев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944988194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98a38ae1a2a718670123ebb1e5ac3da3.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине. Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру"."Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он. Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, рассказал, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.

https://ria.ru/20250918/kallas-2042639749.html

https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роберта метсола, киев, верховная рада украины