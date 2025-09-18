https://ria.ru/20250918/bouz-2042629553.html
Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине. Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру"."Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он. Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, рассказал, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
