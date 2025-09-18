https://ria.ru/20250918/borovskiymasterskaya-2042637831.html

Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского

Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского - РИА Новости, 18.09.2025

Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского

Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:44:00+03:00

2025-09-18T10:44:00+03:00

2025-09-18T10:44:00+03:00

музейные маршруты россии

кристина трубинова

владимир высоцкий (автор песен)

театр на таганке

театральный музей имени бахрушина

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042637468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74988463bd54a6e71c4fd5ed2cdf3cf8.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов российской сценографии – занавеса, созданного Боровским в 1971 году для спектакля "Гамлет" в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновленной экспозиции одного из филиалов музея – Творческой мастерской Давида Боровского."Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект – "Город-театр". Мы создаем современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями, актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому", - сказала гендиректор музей Кристина Трубинова.По словам Трубиновой, важной частью проекта станет открытие мемориального музея "Творческая мастерская Давида Боровского", выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом.Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представлена его точная копия, созданная театральными цехами, использовавшимися Театром на Таганке с 2014 по 2024 год. Монументальный занавес размером 9,5 на 4,5 метра, сплетенный из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю как образец артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия Вениамин Смехов называл занавес "ужасным зверем", а режиссер Юрий Любимов – "крылом судьбы".В мае музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дуплетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договоренности со сценографом Александром Боровским, сыном Давида Боровского.В ходе масштабной реконструкции музей значительно расширил пространство мастерской – общая площадь увеличилась на 150 квадратных метров. Теперь помимо мемориальной части в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ художников, фотографов и архитекторов. Также появилась и собственная библиотека – пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле. Куратором стал Александр Боровский.Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает мастерскую как творческую лабораторию нового типа.

https://ria.ru/20250828/bakhrushinskiy-2035035444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кристина трубинова, владимир высоцкий (автор песен), театр на таганке, театральный музей имени бахрушина, культура