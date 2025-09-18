https://ria.ru/20250918/borovskiymasterskaya-2042637831.html
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского - РИА Новости, 18.09.2025
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского
Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:44:00+03:00
2025-09-18T10:44:00+03:00
2025-09-18T10:44:00+03:00
музейные маршруты россии
кристина трубинова
владимир высоцкий (автор песен)
театр на таганке
театральный музей имени бахрушина
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042637468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74988463bd54a6e71c4fd5ed2cdf3cf8.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов российской сценографии – занавеса, созданного Боровским в 1971 году для спектакля "Гамлет" в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновленной экспозиции одного из филиалов музея – Творческой мастерской Давида Боровского."Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект – "Город-театр". Мы создаем современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями, актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому", - сказала гендиректор музей Кристина Трубинова.По словам Трубиновой, важной частью проекта станет открытие мемориального музея "Творческая мастерская Давида Боровского", выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом.Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представлена его точная копия, созданная театральными цехами, использовавшимися Театром на Таганке с 2014 по 2024 год. Монументальный занавес размером 9,5 на 4,5 метра, сплетенный из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю как образец артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия Вениамин Смехов называл занавес "ужасным зверем", а режиссер Юрий Любимов – "крылом судьбы".В мае музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дуплетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договоренности со сценографом Александром Боровским, сыном Давида Боровского.В ходе масштабной реконструкции музей значительно расширил пространство мастерской – общая площадь увеличилась на 150 квадратных метров. Теперь помимо мемориальной части в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ художников, фотографов и архитекторов. Также появилась и собственная библиотека – пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле. Куратором стал Александр Боровский.Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает мастерскую как творческую лабораторию нового типа.
https://ria.ru/20250828/bakhrushinskiy-2035035444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042637468_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f686ea2c1626e0a28769de0c678ea656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина трубинова, владимир высоцкий (автор песен), театр на таганке, театральный музей имени бахрушина, культура
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Владимир Высоцкий (автор песен), Театр на Таганке, Театральный музей имени Бахрушина, Культура
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов российской сценографии – занавеса, созданного Боровским в 1971 году для спектакля "Гамлет" в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновленной экспозиции одного из филиалов музея – Творческой мастерской Давида Боровского.
«
"Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект – "Город-театр". Мы создаем современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями, актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому", - сказала гендиректор музей Кристина Трубинова.
По словам Трубиновой, важной частью проекта станет открытие мемориального музея "Творческая мастерская Давида Боровского", выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом.
Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представлена его точная копия, созданная театральными цехами, использовавшимися Театром на Таганке с 2014 по 2024 год. Монументальный занавес размером 9,5 на 4,5 метра, сплетенный из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю как образец артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия Вениамин Смехов называл занавес "ужасным зверем", а режиссер Юрий Любимов – "крылом судьбы".
В мае музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дуплетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договоренности со сценографом Александром Боровским, сыном Давида Боровского.
В ходе масштабной реконструкции музей значительно расширил пространство мастерской – общая площадь увеличилась на 150 квадратных метров. Теперь помимо мемориальной части в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ художников, фотографов и архитекторов. Также появилась и собственная библиотека – пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле. Куратором стал Александр Боровский.
Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает мастерскую как творческую лабораторию нового типа.