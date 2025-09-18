Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского
10:44 18.09.2025
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского
Бахрушинский музей откроет Мастерскую Давида Боровского
Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов российской сценографии – занавеса, созданного Боровским в 1971 году для спектакля "Гамлет" в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновленной экспозиции одного из филиалов музея – Творческой мастерской Давида Боровского.&quot;Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект – &quot;Город-театр&quot;. Мы создаем современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями, актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому&quot;, - сказала гендиректор музей Кристина Трубинова.По словам Трубиновой, важной частью проекта станет открытие мемориального музея "Творческая мастерская Давида Боровского", выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом.Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представлена его точная копия, созданная театральными цехами, использовавшимися Театром на Таганке с 2014 по 2024 год. Монументальный занавес размером 9,5 на 4,5 метра, сплетенный из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю как образец артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия Вениамин Смехов называл занавес "ужасным зверем", а режиссер Юрий Любимов – "крылом судьбы".В мае музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дуплетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договоренности со сценографом Александром Боровским, сыном Давида Боровского.В ходе масштабной реконструкции музей значительно расширил пространство мастерской – общая площадь увеличилась на 150 квадратных метров. Теперь помимо мемориальной части в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ художников, фотографов и архитекторов. Также появилась и собственная библиотека – пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле. Куратором стал Александр Боровский.Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает мастерскую как творческую лабораторию нового типа.
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей готовится к открытию в октябре Творческой мастерской Давида Боровского, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов российской сценографии – занавеса, созданного Боровским в 1971 году для спектакля "Гамлет" в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновленной экспозиции одного из филиалов музея – Творческой мастерской Давида Боровского.
"Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект – "Город-театр". Мы создаем современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями, актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому", - сказала гендиректор музей Кристина Трубинова.

По словам Трубиновой, важной частью проекта станет открытие мемориального музея "Творческая мастерская Давида Боровского", выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом.
Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представлена его точная копия, созданная театральными цехами, использовавшимися Театром на Таганке с 2014 по 2024 год. Монументальный занавес размером 9,5 на 4,5 метра, сплетенный из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю как образец артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия Вениамин Смехов называл занавес "ужасным зверем", а режиссер Юрий Любимов – "крылом судьбы".
В мае музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дуплетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договоренности со сценографом Александром Боровским, сыном Давида Боровского.
В ходе масштабной реконструкции музей значительно расширил пространство мастерской – общая площадь увеличилась на 150 квадратных метров. Теперь помимо мемориальной части в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ художников, фотографов и архитекторов. Также появилась и собственная библиотека – пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле. Куратором стал Александр Боровский.
Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает мастерскую как творческую лабораторию нового типа.
Заголовок открываемого материала