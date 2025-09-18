https://ria.ru/20250918/bliznetsy-2042702492.html

Сиамские близнецы стали мамами: невероятная история Эбби и Бриттани Хенсель

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мир снова заговорил о 35-летних сиамских близнецах из США Эбби и Бриттани Хенсель. Те самые сестры, чьи фотографии когда-то попали во все учебники биологии и ленты новостей, теперь стали мамами. Их необычная история — в материале РИА Новости.Начало путиЭбби и Бриттани родились 7 марта 1990 года в Миннесоте. Для родителей это стало абсолютной неожиданностью. Никаких признаков редкой аномалии во время беременности не выявили.Статистика тоже была неутешительной — лишь один случай из 30 миллионов заканчивается благополучно. Врачи честно предупредили: ближайшие сутки станут решающими.Они выжили. Более того, вопреки ожиданиям, развивались относительно гармонично, удивляя и медиков, и близких. Их родители приняли решение не прятать дочерей от мира. Девочек определили в обычную школу, и хотя косые взгляды и перешептывания сопровождали их постоянно, сестры учились, дружили и старались жить так, как живут их сверстники.Особенности организмаАнатомия Эбби и Бриттани всегда вызывали особый интерес, подчеркивают "Аргументы и факты". У них две головы и два позвоночника, но общий организм. Три легких, два сердца, одна печень, два желудка и три почки. Сложнейшая координация и общее кровообращение превращают их жизнь в постоянное преодоление трудностей.Каждая управляет одной стороной тела. Эбби контролирует правую, Бриттани — левую. При этом они не чувствуют прикосновений друг к другу, но научились синхронизировать движения настолько, что катаются на велосипеде, плавают, играют на пианино и даже водят автомобиль.Удивительно и то, что между ними установились уникальные нейронные связи. Они могут предугадывать мысли друг друга, заканчивать предложения и чувствовать общие потребности. Если одна хочет пить — жажду ощущает и вторая.В подростковом возрасте трудности стали особенно заметны. В 12 лет Эбби начала стремительно расти, и врачи опасались, что грудная клетка не выдержит нагрузки. Пришлось назначать гормональные препараты. В результате Эбби стала выше сестры на десять сантиметров. Жизнь близняшек всегда была связана с врачами — хирурги, неврологи, терапевты стали постоянными спутниками девушек. Эбби дважды тяжело болела воспалением легких, Бриттани неделями находилась рядом, фактически разделяя с сестрой болезнь.Две разные личностиНесмотря на то что их тела соединены, характеры у Эбби и Бриттани разные. Эбби более замкнутая, иногда резкая, ей свойственно брать на себя лидерство. Бриттани тише, задумчивее, но при этом любит общение в компании друзей. У них разные вкусы в еде: Эбби не переносит молоко, Бриттани — мясо и рыбу. Различаются и страхи: Эбби боится высоты, а Бриттани нет.Они научились уважать эти различия и жить, находя компромиссы каждый день. Это, пожалуй, и стало их главным жизненным кредо: договоренность важнее всего.Сначала у них были разные мечты: Эбби хотела стать стоматологом, Бриттани — пилотом. Но быстро стало ясно, что их уникальные особенности не позволят реализовать разные карьеры. Тогда они поступили в колледж при Университете Бетел, где программа обучения была адаптирована под их потребности.После окончания учебы сестры стали школьными учителями. Бриттани преподает математику и физику, Эбби — литературу и историю. Они делят обязанности в классе и пользуются заслуженным уважением учеников.О личной жизни близнецов журналисты писали с особым интересом. Долгое время они не раскрывали никаких подробностей. Но стало известно, что Эбби вышла замуж за медбрата Джоша Боулинга. Их встреча произошла в больнице Миннесоты, где Джош работал. Свадьба состоялась, но пара предпочла сохранить событие в тайне. Мир узнал об этом лишь спустя три года."Я люблю Эбби и счастлив с ней", — говорил Джош в интервью. Для него союз оказался естественным, несмотря на необычные обстоятельства.Рождение ребенкаТеперь в их семье появился новый член. Первые кадры, опубликованные в американской прессе, запечатлели сестер с автолюлькой, в которой лежал младенец. Сестры выглядели счастливыми.Сами Эбби и Бриттани пока не дали официального комментария, но факт появления малыша уже стал достоянием общественности.История сестер Хенсель — не просто редкий медицинский случай. Это живая иллюстрация того, как любовь, упорство и сила воли способны преодолеть любые барьеры. Их путь от детей, которых врачи не надеялись спасти, до матерей, сумевших построить семью, вызывает уважение и восхищение.

