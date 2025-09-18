Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске проведут реконструкцию стадиона "Амур"
05:50 18.09.2025
В Благовещенске проведут реконструкцию стадиона "Амур"
Реконструкцию старейшего стадиона "Амур" и строительство рядом с ним большого Центра тенниса планируют в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен - РИА Новости. Реконструкцию старейшего стадиона "Амур" и строительство рядом с ним большого Центра тенниса планируют в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Вопросы реконструкции и возведения нового объекта обсудили на заседании в правительстве региона. В настоящее время идет проектирование будущих спортивных площадок и расчет стоимости работ. "Работы по реконструкции стадиона необходимо разбить на этапы. Учитывая популярность у горожан и массовость, в первую очередь нужно привести в порядок легкоатлетический сектор, а также подумать о создании открытой площадки для пляжного волейбола. Думаю, она будет пользоваться спросом. Одновременно мы должны понять, как и какие детские секции будут работать на территории, чтобы максимально загрузить имеющиеся площадки", - сказал губернатор Василий Орлов. Спортобъекты, как предполагается, будут работать круглогодично. Исходя из соцопросов по популярности видов спорта у горожан лидируют легкая атлетика, в частности бег, волейбол, баскетбол, плавание и единоборства. Кроме того, в Благовещенске планируют развивать новые популярные виды спорта: три вида тенниса - большой, настольный и падел, а также скалолазание. Работы на одном из старейших стадионов Благовещенска планируют начать в следующем году. Здесь предусмотрят помещения для занятий различными видами единоборств. Помимо этого, предполагается создание зоны для воркаута и баскетбольной площадки, уточняют в правительстве. Строительство большого теннисного центра планируют напротив стадиона, по улице Краснофлотской. Ожидается, что проект будет реализован благодаря государственно-частному партнерству. В здании в том числе планируют проведение международных и региональных турниров.
благовещенск
амурская область
благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Благовещенске проведут реконструкцию старейшего стадиона "Амур"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен - РИА Новости. Реконструкцию старейшего стадиона "Амур" и строительство рядом с ним большого Центра тенниса планируют в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Вопросы реконструкции и возведения нового объекта обсудили на заседании в правительстве региона. В настоящее время идет проектирование будущих спортивных площадок и расчет стоимости работ.
"Работы по реконструкции стадиона необходимо разбить на этапы. Учитывая популярность у горожан и массовость, в первую очередь нужно привести в порядок легкоатлетический сектор, а также подумать о создании открытой площадки для пляжного волейбола. Думаю, она будет пользоваться спросом. Одновременно мы должны понять, как и какие детские секции будут работать на территории, чтобы максимально загрузить имеющиеся площадки", - сказал губернатор Василий Орлов.
Спортобъекты, как предполагается, будут работать круглогодично. Исходя из соцопросов по популярности видов спорта у горожан лидируют легкая атлетика, в частности бег, волейбол, баскетбол, плавание и единоборства. Кроме того, в Благовещенске планируют развивать новые популярные виды спорта: три вида тенниса - большой, настольный и падел, а также скалолазание.
Работы на одном из старейших стадионов Благовещенска планируют начать в следующем году. Здесь предусмотрят помещения для занятий различными видами единоборств. Помимо этого, предполагается создание зоны для воркаута и баскетбольной площадки, уточняют в правительстве.
Строительство большого теннисного центра планируют напротив стадиона, по улице Краснофлотской. Ожидается, что проект будет реализован благодаря государственно-частному партнерству. В здании в том числе планируют проведение международных и региональных турниров.
БлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
