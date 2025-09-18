Рейтинг@Mail.ru
Источник: Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы - РИА Новости, 18.09.2025
09:22 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/biznesmen-2042635113.html
Источник: Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы
Источник: Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы - РИА Новости, 18.09.2025
Источник: Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы
в мире
украина
московская область (подмосковье)
илья кива
верховная рада украины
служба безопасности украины
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинский бизнесмен Араик Амирханян, объявленный в этой стране в розыск за мошенничество, не признает вину в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "Вину он не признает, заявляет, что оговорил себя", - рассказал собеседник агентства. Ранее источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений о нем в СБУ, на данный момент Амирханян является единственным установленным и арестованным фигурантом дела. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
в мире, украина, московская область (подмосковье), илья кива, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Источник: Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы

Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве экс-депутата Рады Кивы

© @araikamirkhanianАраик Амирханян
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© @araikamirkhanian
Араик Амирханян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинский бизнесмен Араик Амирханян, объявленный в этой стране в розыск за мошенничество, не признает вину в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Вину он не признает, заявляет, что оговорил себя", - рассказал собеседник агентства.
Ранее источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений о нем в СБУ, на данный момент Амирханян является единственным установленным и арестованным фигурантом дела.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
