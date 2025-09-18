Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: Москва может подключиться к резервным источникам тепла за полчаса
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18.09.2025
Бирюков: Москва может подключиться к резервным источникам тепла за полчаса
МОСКВА, 18 сен - РИА Недвижимость. У Москвы есть достаточное количество резервных источников тепла, в случае экстренной ситуации к ним можно подключиться за 30 минут, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Мобильные источники теплоснабжения, электроснабжения сегодня позволяют нам сделать так, чтобы не было никаких глобальных потрясений для москвичей. Мы имеем достаточное количество резервных источников тепла", - сказал Бирюков на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что если в столице вдруг что-то случится, то система резервирования сможет в течение 20-30 минут переключиться на подачу теплоносителя, электроносителя, водоснабжения. "То есть практически вся система зарезервирована. Это мы сделали за последние десять лет", - добавил замглавы города.
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Недвижимость. У Москвы есть достаточное количество резервных источников тепла, в случае экстренной ситуации к ним можно подключиться за 30 минут, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Мобильные источники теплоснабжения, электроснабжения сегодня позволяют нам сделать так, чтобы не было никаких глобальных потрясений для москвичей. Мы имеем достаточное количество резервных источников тепла", - сказал Бирюков на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства.
Он отметил, что если в столице вдруг что-то случится, то система резервирования сможет в течение 20-30 минут переключиться на подачу теплоносителя, электроносителя, водоснабжения. "То есть практически вся система зарезервирована. Это мы сделали за последние десять лет", - добавил замглавы города.
Учения по тушению лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
 
 
