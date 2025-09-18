https://ria.ru/20250918/bezopasnost-2042622851.html

Мир нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявили в Китае

Мир как никогда прежде нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй. РИА Новости, 18.09.2025

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Мир как никогда прежде нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй. "Сегодняшний мир вступает в новый период нестабильности и перемен, международная ситуация нестабильна и неспокойна, тенденция глобального раскола очевидна, региональные конфликты продолжают обостряться, непрерывно возникают нетрадиционные вызовы безопасности, а недостатки в управлении глобальной безопасностью становятся всё более заметными", - заявил Хун Лэй на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он указал, что притеснение и запугивание наносят серьезный ущерб и влияют на многосторонние механизмы, такие как ООН. По словам помощника министра, сегодня человечество стоит перед новым выбором: мир или война, конфронтация или диалог, взаимная выгода или "игра с нулевой суммой". "Мир нуждается в реформировании и улучшении системы управления безопасностью больше, чем когда-либо прежде", - указал Хун Лэй. Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие представители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.

