Мир нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявили в Китае - РИА Новости, 18.09.2025
07:03 18.09.2025
Мир нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявили в Китае
в мире
китай
пекин
россия
хун лэй
оон
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Мир как никогда прежде нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй. "Сегодняшний мир вступает в новый период нестабильности и перемен, международная ситуация нестабильна и неспокойна, тенденция глобального раскола очевидна, региональные конфликты продолжают обостряться, непрерывно возникают нетрадиционные вызовы безопасности, а недостатки в управлении глобальной безопасностью становятся всё более заметными", - заявил Хун Лэй на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он указал, что притеснение и запугивание наносят серьезный ущерб и влияют на многосторонние механизмы, такие как ООН. По словам помощника министра, сегодня человечество стоит перед новым выбором: мир или война, конфронтация или диалог, взаимная выгода или "игра с нулевой суммой". "Мир нуждается в реформировании и улучшении системы управления безопасностью больше, чем когда-либо прежде", - указал Хун Лэй. Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие представители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
китай
пекин
россия
в мире, китай, пекин, россия, хун лэй, оон
В мире, Китай, Пекин, Россия, Хун Лэй, ООН
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Мир как никогда прежде нуждается в улучшении системы управления безопасностью, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй.
"Сегодняшний мир вступает в новый период нестабильности и перемен, международная ситуация нестабильна и неспокойна, тенденция глобального раскола очевидна, региональные конфликты продолжают обостряться, непрерывно возникают нетрадиционные вызовы безопасности, а недостатки в управлении глобальной безопасностью становятся всё более заметными", - заявил Хун Лэй на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности.
Он указал, что притеснение и запугивание наносят серьезный ущерб и влияют на многосторонние механизмы, такие как ООН.
По словам помощника министра, сегодня человечество стоит перед новым выбором: мир или война, конфронтация или диалог, взаимная выгода или "игра с нулевой суммой".
"Мир нуждается в реформировании и улучшении системы управления безопасностью больше, чем когда-либо прежде", - указал Хун Лэй.
Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие представители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
В миреКитайПекинРоссияХун ЛэйООН
 
 
