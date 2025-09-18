https://ria.ru/20250918/bank-2042649798.html

Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда

Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 18.09.2025

Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда

Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:57:00+03:00

2025-09-18T10:57:00+03:00

2025-09-18T10:58:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/43/1522804302_0:326:2965:1994_1920x0_80_0_0_a17b13e1c189889824e9b8e787eee2ff.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. "Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда. Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается", - сказала она, отвечая на вопрос относительно факторов обеспокоенности Банка России. Также она добавила, что в экономике происходит структурная перестройка, и поэтому в разных секторах наблюдается неравномерная динамика. "Если раньше, когда у нас был рост, все более-менее одинаково росли, или если идет падение, все более-менее одинаково, сейчас происходит неравномерность. И эта неравномерность – это следствие структурных изменений", - отметила глава регулятора.

https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026776525.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, общество