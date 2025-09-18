https://ria.ru/20250918/aviatsiya-2042741585.html
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. России необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы давно должны были все сделать, чтобы решить вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
