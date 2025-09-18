Рейтинг@Mail.ru
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 18.09.2025 (обновлено: 16:21 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/aviatsiya-2042741585.html
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин
России необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:12:00+03:00
2025-09-18T16:21:00+03:00
владимир путин
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. России необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы давно должны были все сделать, чтобы решить вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
https://ria.ru/20250918/aviadvigateli-2042743668.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
России необходимо решить вопросы развития авиации, заявил Путин

Путин призвал решить вопросы развития местной авиации в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. России необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы давно должны были все сделать, чтобы решить вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин назвал одно из конкурентных преимуществ России
Вчера, 16:18
 
Владимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала