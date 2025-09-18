https://ria.ru/20250918/artisty-2042822850.html

Артисты музыкального спектакля выступили для пассажиров московского метро

18.09.2025

Артисты музыкального спектакля выступили для пассажиров московского метро

Музыкальная банда "Союз рыжих" выступила на станции "Курская" Московского метрополитена, в ней участвовали артисты комедии "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Музыкальная банда "Союз рыжих" выступила на станции "Курская" Московского метрополитена, в ней участвовали артисты комедии "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.", сообщает пресс-служба компании "Бродвей Москва". Постановка отмечает свой первый год проката в театре "Маска" в Московском дворце молодежи. Появление артистов шоу в метро оказалось возможным благодаря проекту "Музыка в метро". "Выступление “Союза рыжих” на “Курской” запомнится ставшим его свидетелями москвичам надолго. С первого аккорда артисты заставили спешащих пассажиров буквально отложить свои дела. Люди присоединялись к толпе зрителей, аплодировали, подпевали, танцевали и снимали представление на телефоны, – отмечают в сообщении. Для актеров музыкального комедийного детектива "Элементарно, Хадсон!" выступление в подземке метро также стало необычным опытом. "Одно дело сцена театра, а другое — зрители на расстоянии вытянутой руки и ответные реакции прохожих, от которых тебя самого как бы электризует. Многим сейчас не хватает витаминов веселья и оптимизма, которыми мы стараемся зарядить наших зрителей", — поделился актер Марк Бурлай, который играет одного из участников "Союза рыжих", его слова приводит пресс-служба театрального коллектива.

