Рейтинг@Mail.ru
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/argentina-2042601110.html
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста - РИА Новости, 18.09.2025
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста
Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:16:00+03:00
2025-09-18T01:16:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004693218_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_4905fa9873d2dfe4c547ab9cbaa3d076.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи людей собрались в среду у здания конгресса, чтобы выступить против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса. В это время депутаты обсуждали вето президента. В итоге парламентарии подавляющим большинством голосов отвергли решение Милея. Теперь решение за сенатом. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
https://ria.ru/20250917/london-2042520339.html
https://ria.ru/20250918/frantsija-2042599518.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004693218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_686aa46a41a02499139e393e0ff96fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста

В Буэнос-Айресе завершилась акция протеста против политики в соцсфере

© AP Photo / Natacha PisarenkoАкция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина
Акция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Акция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей собрались в среду у здания конгресса, чтобы выступить против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса.
Массовый протест против визита Трампа в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Лондоне проходит массовый протест против визита Трампа
Вчера, 16:21
В это время депутаты обсуждали вето президента. В итоге парламентарии подавляющим большинством голосов отвергли решение Милея. Теперь решение за сенатом.
Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Во Франции пройдут очередные массовые манифестации
00:36
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала