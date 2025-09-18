https://ria.ru/20250918/argentina-2042601110.html

В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста

В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста - РИА Новости, 18.09.2025

В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста

2025-09-18
Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости.

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи людей собрались в среду у здания конгресса, чтобы выступить против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса. В это время депутаты обсуждали вето президента. В итоге парламентарии подавляющим большинством голосов отвергли решение Милея. Теперь решение за сенатом. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.

