В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025
07:18 18.09.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность
© РИА Новости / Анар Мовсумов Аэропорт Самары
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Самара Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Курумоч (аэропорт) Безопасность
 
 
