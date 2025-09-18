https://ria.ru/20250918/aeroport-2042624071.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

