В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
2025-09-18T05:52:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
