Защита Абызова не располагает информацией о новом деле

Защита Абызова не располагает информацией о новом деле - РИА Новости, 18.09.2025

Защита Абызова не располагает информацией о новом деле

Защита бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова не обладает информацией о возможном возбуждении нового уголовного дела против... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:59:00+03:00

2025-09-18T10:59:00+03:00

2025-09-18T10:59:00+03:00

москва

россия

михаил абызов

московский городской суд

происшествия

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Защита бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова не обладает информацией о возможном возбуждении нового уголовного дела против него, сообщил РИА Новости один из адвокатов Абызова. "Не обладаю такой информацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возбуждено ли против Абызова уголовное дело, либо же оно есть, но не связано с ним, а также какой статус имеет его подзащитный. Другой адвокат Абызова не стал давать комментариев агентству. Ранее участник процесса, проходящего во Втором кассационном суде, где рассматривают жалобу на приговор Абызову, сообщил РИА Новости, что экс-министр доставлен в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, он находится в одном из столичных СИЗО. Однако он не уточнил, о каком деле идет речь. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу. Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.

москва

россия

2025

Новости

москва, россия, михаил абызов, московский городской суд, происшествия