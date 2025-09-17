Рейтинг@Mail.ru
Швейцария увеличила импорт российского золота - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zoloto-2042375209.html
Швейцария увеличила импорт российского золота
Швейцария увеличила импорт российского золота - РИА Новости, 17.09.2025
Швейцария увеличила импорт российского золота
Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:17:00+03:00
2025-09-17T05:17:00+03:00
швейцария
россия
сша
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23128/94/231289406_0:359:1705:1318_1920x0_80_0_0_78a4e3a55d4c646dffd933ea8a3b1810.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны. Так, в первом полугодии страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном - вдвое. Всего же Швейцария за 6 месяцев приобрела на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее. Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на 19,2 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили 17,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на 4,5 миллиарда. В пятерку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250908/ssha-2040557249.html
https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html
швейцария
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23128/94/231289406_0:199:1705:1477_1920x0_80_0_0_beb1f18fd83aa45743fd84f9f4f6c040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, сша, оон, в мире
Швейцария, Россия, США, ООН, В мире
Швейцария увеличила импорт российского золота

Швейцария в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Золотой слиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"В два раза". Рост импорта США из России привел Запад в недоумение
8 сентября, 23:52
Так, в первом полугодии страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном - вдвое.
Всего же Швейцария за 6 месяцев приобрела на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее.
Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на 19,2 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили 17,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на 4,5 миллиарда. В пятерку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).
Сейф - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал
14 июня, 08:00
 
ШвейцарияРоссияСШАООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала