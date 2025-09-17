https://ria.ru/20250917/zoloto-2042375209.html

Швейцария увеличила импорт российского золота

Швейцария увеличила импорт российского золота - РИА Новости, 17.09.2025

Швейцария увеличила импорт российского золота

Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T05:17:00+03:00

2025-09-17T05:17:00+03:00

2025-09-17T05:17:00+03:00

швейцария

россия

сша

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23128/94/231289406_0:359:1705:1318_1920x0_80_0_0_78a4e3a55d4c646dffd933ea8a3b1810.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны. Так, в первом полугодии страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном - вдвое. Всего же Швейцария за 6 месяцев приобрела на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее. Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на 19,2 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили 17,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на 4,5 миллиарда. В пятерку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20250908/ssha-2040557249.html

https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html

швейцария

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, россия, сша, оон, в мире